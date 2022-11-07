لـو هتفتحي قناة فضائية هتشغلي مين جورج قرداحي او عمرو أديب ام عماد أديب؟.. هالة سرحان صدمت الجميع بـإجابة الصريحة الغيـر متوقعة!

انتقدت الإعلامية هالة سرحان، بعض المذيعين، قائلة: ظهر مؤخرًا أنواع غريبة من المذيعين الذين ظهور بوضع اليد.وأضافت هالة، خلال حلولها ضيفة ببرنامج حبر سري

المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية أسما إبراهيم: "الدين والسياسة من أبرز أسلحة المذيع الشاطر، وهو الذي يركز في عمله ولا يهتم بأن يكون هو النجم"، معقبة: "المذيع ليس بغبغان".

وبشأن التريند علقت سرحان: "التريند شيء تافه، إذا قلت كلمة خارجة أصبحت تريند، مردفه: "التريند ابن الفوضى".

وردت الإعلامية هالة سرحان على سؤالها باختيار مذيع يقدم برنامج تليفزيوني حال امتلاكها قناة تليفزيونية، قائلة: "أنا مفيش مذيع يفرض نفسه عليا"