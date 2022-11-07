عـلامات الساعة تظهر.. عادات اخطر قبيله في العالم يقطعون هـذا العضو مـن الفتيات عّند بلوغهن و تمشي به بين الناس بدون اي خجل !!

تتكون إفريقيا من قبائل كثيرة جدًا. مثل كينيا وحدها هناك 42 قبيلة. القبائل المختلفة لها ثقافاتها المتنوعة وممارساتها التقليدية التي تجعلها فريدة من نوعها. في نفس الوقت .

بعض القبائل معادية للغاية بينما البعض الآخر يرحب بالزوار. في كينيا على سبيل المثال ، تشتهر بوكوت بأنها معادية للغاية بينما تشتهر القبائل الساحلية في كينيا بترحيبها بالزوار.

وفي إثيوبيا ،

توجد قبيلة معادية للغاية ذات ثقافة فريدة جدًا. كون القبيلة معادية جدًا للقبائل الأخرى ، تجعلهم يعيشون بمفردهم في حديقة وطنية ويجب أن يرافق الزوار الأمن لزيارتهم.

قبيلة مرسي أو مون هي مجموعة عرقية صغيرة في إثيوبيا يبلغ عدد سكانها حوالي 11500 شخص. إنهم يعيشون في أبعد مكان في إثيوبيا ، منتزه ماجو الوطني.

يشار إلى أنهم أخطر مجموعة عرقية في أفريقيا بسبب موقفهم تجاه الغرباء وثقافتهم.

تقليد طبق الطين هو علامة تدل على جمال وقيمة المرأة في هذا المجتمع. كلما كبرت اللوحة كلما زادت جمال المرأة وزاد ثمن العروس الذي سيدفعه الرجل أثناء الزواج.

عندما تقترب فتاة صغيرة من سن الرشد في سن 15 إلى 16 عامًا ، يتم قطع شفتها السفلية لتشكيل حلقة مثل حلقة عضلات الشفاه. يتم تمديدها وتمديدها مع مرور الوقت حيث تلتئم لاستيعاب صفيحة طينية صغيرة.

هذه القبيلة خطيرة للغاية لأنها قتلت العديد من الأشخاص الذين حاولوا زيارتها دون إذن. لديهم أيضًا موقف سيء تجاه الآخرين وغير مرحب بهم على الإطلاق.

لا يمكنك زيارة هذه القبيلة بدون إذن وأمن. هناك ثقافة بربرية تجاه الأنثى شيء يجعلها خطرة أيضًا. شاهد بعض صور الثقافة البربرية تجاه الإناث.