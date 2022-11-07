نعنشي زوجيك وابهرية بغرفة النوم.. سلاحك السحري حطي زيت الزيتون مع القرنفل على المناطق دي وشوفي نتيجة جبارة مش هتستغني عنها طول عمرك !! (طريقة الاستخدام)

يعد زيت الزيتون مع القرنفل من الوصفات الطبيعية الرائعة التي لها فوائد كثيرة ومتعددة خاصةً للنساء حيث لها تأثير سحري وفعال عند استخدامها لوقت قصير، وتتعدد الفوائد المذهلة لوصفة زيت الزيتون والقرنفل للجسم والبشرة والشعر أيضاً لما تحتويه من عناصر ومواد غذائية مهمة تعطي الشعر قوة ولمعان ونعومة لا توصف، حيث معروف منذ القدم مدى أهميته للبشرة والشعر ولكن هناك فوائد أخرى لا يعرفها الكثير عن استخدام زيت الزيتون مع القرنفل خاصةً للنساء.

تأثير استخدام زيت الزيتون والقرنفل على هذه المناطق تلجأ العديد من النساء للبحث عن طرق طبيعية فعالة لحل مشاكل البشرة والشعر وتفضل الإبتعاد عن استخدام الوصفات الكيميائية الأخرى التي قد تؤذي الشعر وتضر البشرة،

لذلك ينصح باستخدام وصفة زيت الزيتون مع القرنفل على الشعر لما تحتويه من قيمة غذائية وعلاجية يستفيد بها الشعر ويظهر مفعولها في وقت قصير عند استعمال هذه الوصفة بإنتظام حيث تمنح الشعر نعومة هائله وقوة ولمعان ملحوظ بالإضافة إلى زيادة طول الشعر عن المعتاد.

طريقة استخدام وصفة زيت الزيتون مع القرنفل يجب إتباع بعض الخطوات عند تطبيق وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للحصول على نتيجة رائعة وشعر قوي إنسيابي لامع وهي كالتالي: اخلطي مكونات الوصفة وهي زيت الزيتون والقرنفل جيداً بالكميات المناسبة لطول وكثافة شعرك.

وزعي الخليط على الشعر جيداً بطريقة متساوية و بكميات مناسبة حتى يصل لجميع شعرك حتى الجذور. اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. اغسلي شعرك جيداً بالماء الفلاتر.