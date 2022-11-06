زواج الفنان عمر كمال من طليقة هذا الفنان الشهير انكشف أخيرا.. تسريب هذا الفيديو بالخطاء من غرفة نومه يفجر ضجة واسعة؟!

تداولت حسابات على مواقع التواصل أنباء تفيد زواج الفنان عمر كمال من طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بعد ان فاجئ الفنان الجمهور صباح اليوم، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا: “بحبه طبعا”.

حيث يبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث اثار تكهنات بعض الجمهور بحقيقة زواجه من طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

وعلى الرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين فقط إلا أن الفيديو شاهده الكثيرين بل وقاموا بالتعليق عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي