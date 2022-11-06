افخم قصر قد ترأه في الوجود.. الكاميرا داخل منزل شيرين عبد الوهاب والجمهور مصدوم من شدة فخامته.. جمع بين الرقي والعصرية!! صور

شيرين عبد الوهاب تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في الوطن العربي، ويتسائل الجمهور دائما عن اعمالها وكيف يكون نمط حياتها.

وخصصنا لكم هنا جانب من حياة شيرين عبد الوهاب اليومية، أثناء دخول الكاميرا لمنزلها، فهي صاحبة ذوق رفيع في كل اختيارتها بما في ذلك ديكورات منزلها .

ولم تنسى شيرين حبها للفن والموسيقى أثناء تأسيس منزلها، فخصصت جزء من المنزل كاستديو خاص بها، ووضعت به بيانو وبعض الأدوات الموسيقية.

تحب شيرين الهدوء والطبيعة، لذلك اهتمت بحديقة منزلها وقامت بزراعتها بعدة خضروات، وشاركت متابعيها بالعديد من الصور أثناء تواجدها في حديقة المنزل.

الأثاث المريح هو اختيار شيرين عبد الوهاب في أغلب غرف منزلها، وذلك حتى تتمكن من الاسترخاء أثناء التواجد مع بناتها في غرفة المعيشة أو الريسبشن.

فضلت شيرين ألوان الحوائط من الأبيض والأوف وايت حتى يعطي شعور بالاتساع والراحة النفسية، أما النوافذ فكانت من الألوان الداكنة حتى لا تكشف تفاصيل تواجدها في المنزل.