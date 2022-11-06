لست ولدي.. والد حسام حبيب يتبرأ منه امام الملاء والجمهور مصدوم.. ماذا حدث؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بأن والد حسام حبيب قد "تبرأ" من نجله الفنان، الأمر الذي صدم الجمهور، متسائلين عن صحته.

وقد جاءت تكهنات الجمهور، بعد أن وجه حسين حبيب رسالة غامضة إلى أبنه الفنان حسام حبيب، و ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد كتب فيها: كيف ياولدي ترتضي طعنه الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع، لست ولدي أذن أنت خنجر في الضلوع، الأمر الذي جعل الجمهور يزعمون أنه تبرأ منه.

وكان حسين حبيب قد فتح النار على نجله حسام حبيب وكتب العديد من التصريحات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.