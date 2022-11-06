هكذا غدرت الفنانة سهير البابلي بعادل إمام وأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين فقرروا الانتقام منها.. لن تصدق ماذا حدث!

تُعد مسرحية مدرسة المشاغبين من المسرحيات التي لا يخلو بيت مصري منها، وهي المسرحية التي انطلق أبطالها ليكونوا أبطال الصف الأول في السينما بعد ذلك، وهذه المسرحية التي كتبها علي سالم لها العديد من الحكايات.

انسحبت النجمة سهير البابلي مرتين من دور أبله عفت في مسرحية مدرسة المشاغبين، وفي المرة الأولى حلت محلها النجمة ميمي جمال، وعادت سهير البابلي لأداء دورها، وانسحبت مرة أخرى ليحل محلها النجمة نيللي، ولكن الصلح الذي حدث بعد ذلك دعلها تعود لإكمال مسرحيتها وظهرت في تصوير المسرحية للتلفزيون.

,في عام 1972، واجهت فرقة الفنانين المتحدين موقفا صعبا كاد أن يؤدي إلى إيقاف عرض مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي تعرضها منذ حوالي عام كامل.

أما السبب فقد كان هو القرار الذي اتخذته سهير البابلي بالسفر إلى لندن وحاولت الفرقة البحث عن بطلة أخرى تقوم بدورها في المسرحية بعد سفرها، بحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في عام 1972.

ومن بين الممثلات التي عرض عليها الدور «ليلى طاهر»؛ لكنها قالت بعد مشاهدة المسرحية: إنها محتاجة لفترة بروفات طويلة بشرط حذف المشاهد التي ترتدي فيها بدلة الرقص الشرقي والاستغناء أيضا عن المواقف التي تغني فيها.

هنا عادت الفرقة وعرضت الدور على الممثلة «نيللي» التي رفضت الدور أيضا، ودارت مناقشات بين الفرقة وبين سهير المرشدي لتمثيل نفس الدور. وتقول سهير: إنها اعتذرت أيضا وظلت الفرقة تبحث عن حل.

سهير البابلي حددت سفرها إلى لندن حسب اتفاق سابق بينها وبين زوجها منير مراد الذي سبقها وسافر إلى نيويورك وسيلتقي بها في لندن ويمضيا معا شهرا كاملا تعود بعده سهير إلى القاهرة لتقوم ببطولة رواية «قصة الحي الغربي» التي يضع موسيقاها علي إسماعيل وتمثل للتلفزيون رواية «الحب الضائع» التي سبق تقديمها للسينما.