خطأ فادح لم ينتبه له أحد في فيلم عسكر في المعسكر الشهير للفنان محمد هنيدي رغم مرور 19 عاما !! (صور)

رد الفنان محمد هنيدي للمرة الأولى عن خطأ حدث في فيلم عسكر في المعسكر الذي عرض منذ 19 عاماً وقدمه مع الفنان ماجد الكدواني عام 2003.

فيلم “عسكر في المعسكر” مر نحو 19 عاما على عرضع لأول مرة الذي ويعد من أهم الأفلام الكوميدية في تاريخ الفنان محمد هنيدي وتاريخ السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وضم الفيلم عددا من النجوم مثل محمد هنيدي ولقاء الخميسي وماجد الكدواني وحسن حسني وصلاح عبد الله وغيرهم من الفنانين.

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2003 لكن هذا لم يمنع وجود بعض الأخطاء التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

الخطأ يكمن في أحد المشاهد التي يتحدث فيها صلاح عبد الله مع محمد هنيدي وهنا نجد أنه ممسكا بالسيجارة في يده اليسرى وفي نفس اللقطة نجد أنه أصبح ممسكا بالسيجارة في يده اليمنى.

يذكر أن فيلم "عسكر في المعكسر" بطولة محمد هنيدي، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، صلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الله، وتخطت إيرادات الفيلم وقتها الـ 9 مليون جنيه.