مش نانسي عجرم ولا شاكيرا.. لن تصدّق مـن هي الفنّانة العربية الشهيرة التي ستفتتح كـأس العالم2020.. مفاجـأة مـن العيار الثقيل !!

من المرتقب أن تجتمع الفنانة اللبنانية ميريام فارس مع النجم العالمي مالوما والنجمة نيكي ميناج في أغنية افتتاح كأس العالم.



في التفاصيل، جمعت أخيراً صورة بين الفنانة ميريام فارس والمنتج اللبناني العالمي وسيم صليبي (Sal).

وذهبت الترجيحات نحو تعاون في عمل يحمل بصمة عالمية لتتجه الأنظار نحو كأس العالم بوصفه الحدث الرياضي العالمي الأقرب زمنياً والذي سيقام في قطر.



وتعزّزت فرضية الخبر المنتشر بعدما نشرت فارس مقطع فيديو تشويقي قصير للأغنية التي ستقدمها ضمن أغنيات “الفيفا” الرسمية التي ستضم نجوماً آخرين من حول العالم.



صفحة “الفانز” التابعة لفارس أشارت إلى أن النجمة العالمية نيكي ميناج ضغطت زر “اللايك” على تغريدة عن “ديو” يجمع بينها وبين النجمة ميريام فارس.



وعلمت جريدة “النهار” أنّ فارس ستجتمع بالفعل مع ميناج ومالوما في أغنية جرى تصويرها في كاليفورنيا بمناسبة كأس العالم، وهو ما يبرر سبب اجتماعها بالمنتج صليبي في الولايات المتحدة.