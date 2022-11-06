هجمة فنية مدوية .. أسطورة الرقص الشرقي ترتدي ثوب شيخ ازهري وتحرق قلب الفنّانة إلهام شاهين بـأغرب فتوى !! (تفاصيل مثيرة)

قد لا تكتفي بعض النجمات بالخوض في المسائل المتعلقة بمجالهن الفني، وقد تجد هذه وقد أصبحت تقدم الفتوى وكأنها شيخ دين، وتلك وقد أصبحت خبيرة في أمور التنجيم.

وفي هذا السياق انتقدت الفنانة المصرية نجوى فؤاد، فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي المبادرة التي تفاعل معها عدد من النجمات بعدما أطلقتها الفنانة إلهام شاهين،

ورفضت الأولى الفكرة تماما واعتبرتها انتهاكا شديدا للجسد، مؤكدة أنها حرام شرعا، في محاولة لتقمص دور شيخ ديني.وخالفت الفنانة نجوى فؤاد الأراء في تصريح لـ“فوشيا“، قائلة:

”أرفض تماما هذه الفكرة، ولا أفهم كيف يمكن أن يسمح البعض لانتهاك جسد أحد بعد وفاته، وأن يتم العبث في جسده بهذه الطريقة الوحشية بتقطيعه لأخذ أعضائه،

وأن يتم دفنه وهو مشوه تماما وكتلة من الدماء، ألم تأمرنا تعاليم ديننا بإكرام المتوفى، فكيف نفعل فيه مثل هذ التصرفات، التي أنا ضدها تماما، كما أن هذا بالتأكيد شيء قاس جدا على أهل المتوفى،

ولا أعرف من أين أتت لنا مثل هذه الأفكار التي هي حرام شرعا وأنا ضد ذلك تماما حتى لو خرجت بعد الجهات وحللته“.

وعن قبول بعض المشاهير للفكرة، قالت: ”لا يخصني أحد، ولن أحجر على رأي أحد؛ لأن كل شخص حر في رأيه وأفكاره، والكل له مطلق الحرية في أن يقول رأيه، وهذا هو رأيي الخاص،

وليس معنى أن البعض وافق على الفكرة وتفاعل معها أن تتوافق معي، فما زلت أؤكد أنا ضدها تماما وفكرة غير مقبولة“.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أطلقت مبادرة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث أعلنت أن هذا بند ضمن وصيتها الخاصة وأنها ليس لديها مانع للتبرع بأعضائها بعد وفاتها لإفادة البشرية وإنقاذ حياة إنسان،

وتفاعلت بعض النجمات مع هذه الفكرة منهن رانيا يوسف التي أعلنت مؤخرا تضامنها مع تلك الفكرة الإنسانية طالما أنها من الممكن أن تنقذ حياة الآخرين، وأثارت المبادرة حالة من الجدل الشديد على الساحة.