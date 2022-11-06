بعد أن هددها بحضانة بناته..الفنانة دنيا بطمة تحرق قلب محمد الترك بهذه الخطوة المستفزه!!

بالتزامن مع تأكيد المنتج البحريني أنه لن يتخلى عن حضانة أطفاله، فاجأت الفنانة دنيا بطمة الجميع باتخازها خطوة وصفها المتابعين بالمستفزة للردّ على قرار المحكمة في مراكش التي أصدرت قرارها ببراءة زوجها من تهمة الخيانة الزوجية.

ومع احتدام الأزمة مع الترك، قامت الفنانة المغربية باستبدال اسم شهرة عائلة ابنتها غزل عن صفحتها على تطبيق انستغرام وكتبت مكانه غزل ليلى روز بطمة، وهو ما احدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

وحرصت بطمة على تجاهل قرار المحكمة والاحتفال بفوز غزل بلقب "ميني ميس الحناء"، في مسابقة جرت في مدينة أكادير المغربية لاختيار ملكة جمال في فئة الأطفال، وظهرت دنيا وابنتها وهما ترتديان اللباس الأمازيغي التقليدي، خلال حفل تتويج الأخيرة.

وأعربت دنيا عن سعادتها بفوز ابنتها بهذا اللقب، ونشرت عبر حسابها في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات السعيدة.

وكذلك تحاول دنيا أبعاد ابنتيها عن المشاكل الزوجية التي تمر بها، حيث نشرت عبر صفحة ابنتها مجموعة من الصور من جلسة تصوير خاصة بأجواء الهالوين حيث ارتدت الطفلة الملابس السوداء ووضعت مكياجا على شكل "الوطواط"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأقنوا على ما تفوم به لحماية الطفلة من التوتر الحاصل.