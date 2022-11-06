رد قاسي من الفرعون المصري محمد صلاح على نجم ليفربول بعد سخريته منه.. ما وثقته الكاميرات سراً صدم الجميع!!

خلال فترة التحضير للموسم الحالي، سخر كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول من نهج محمد صلاح أثناء المباريات، مؤكدًا أنه لا يركض إلى عندما يرى المرمى.

صلاح تمكن من كسر العديد من الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى ملعب "أنفيلد"، وبعد توقيع عقد جديد مع ليفربول، فإنه يستعد لبدء موسم 2022-23، من أجل الاستمرار في التألق مع "الريدز".

كيف رد جونز على سخرية صلاح؟ مساهمة صلاح في العمل الهجومي مع ليفربول لا يمكن التقليل منها، حيث يوفر طاقته خلال المباراة من أجل الركض عندما تكون الأمور أكثر أهمية.

وأظهر صلاح خلال فترة التحضير للموسم أنه قادر على بذل مجهود كبير، حيث كان جونز يمزح معه خلال معسكر تدريبي في النمسا، مؤكدًا أن المصري الدولي لاعب مختلف في التدريبات عما هو عليه في الملعب.

جونز طالب مصور قناة ليفربول الرسمية بأن يضع الكاميرا على صلاح، قبل أن يسخر "الملك المصري" منه مؤكدًا بأنه قتله بالتفوق عليه خلال جلسة الركض الجماعية.

واعترف جونز بالهزيمة أمام صلاح لكنه رد بالقول: "لكن بعد ذلك في المباريات أركض أكثر منك، لا معنى لذلك إذا كان بإمكانك أن تركض بهذه الطريقة هنا".

ليرد صلاح: "لتسجيل الأهداف يا أخي، هذه هي الطريقة التي تسجل بها الأهداف".

واعترف جونز بأن صلاح على حق، قبل أن ينهي المحادثة قائلًا: "إنك تركض فقط عندما ترى المرمى".

من جانب آخر، دخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل أسرع ثلاثية (هاتريك) عرفته البطولة على الإطلاق.

وساهمت ثلاثية صلاح التي سجلها في 6 دقائق و12 ثانية فقط، في فوز كاسح لليفربول الإنجليزي على مضيفه رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 7-1.

ودخل صلاح الذي بدأ احتياطيا، في الدقيقة 68 بدلا من داروين نونيز، ثم سرعان ما سجل في الدقائق 75 و80 و81.

وكان سكوت أرفيلد افتتح التسجيل لأصحاب الملعب في الدقيقة 17، ثم جاء العقاب من روبرتو فيرمينو (24 و55) ونونيز (66) وثلاثية صلاح، واختم مهرجان الأهداف هارفي إليوت في الدقيقة 87.