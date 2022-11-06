لن تتوقعوا السبب الذي جعل فاتن حمامة تخفي خبر ولادتها عن زوجها عمر الشريف.. والمفاجأة بما فعلته شقيقتها بها!!

أثناء تواجده في تونس، استقبلت الفنانة المصرية فاتن حمامة طفلها طارق دون أن تعلم أحد وكانت تعد مفاجأة كبيرة لزوجها وقتها الفنان عمر الشريف.

فاتن لم تخبر أي أحد من عائلتها أو عائلة زوجها، حتى لا يفسد عليها أحد المفاجأة التي أعدته له، وبعد ولادتها قامت شقيقتها بإرسال برقية تهنئة للشريف أخبرته فيها بقدوم ولي العهد.

الشريف فور علمه بالخبر قام بإرسال برقية تهنئة لفاتن، كتب فيها: «بابي يبعت إلى مامى بقبلاته وتهنئته.. أرسلوا إلىّ التفاصيل حالًا».

وعلى الفور أرسلت ليلى شقيقة فاتن حمامة له كل التفاصيل، في خطاب من عشر صفحات، كما أرسلت له صورة ولي العهد الجديد، ووصفت حالة شقيقتها بأنها لا تمل النظر إليه وهي في أحسن حالاتها حيث أنها لا ترفع عينيها عن وجهه، ووجها مضيء والبسمة لا تفارقه.

وقد كانت سيدة الشاشة العربية تصف ابنها الذي لم يكن يتجاوز العشرة أيام فقط بأنه سيكون أجمل طفل في مصر والعالم العربي.