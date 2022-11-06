لن تصدقوا السبب وراء رفض شمس البارودي تغسيل جثمان دلال عبدالعزيز.. سر مؤلم عمره أكثر من  ٢٣ سنة؟

قبل عدة أشهر لم توافق الفنانة المعتزلة شمس البارودي بغسل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وفي وقت سابق كشفت شمس البارودي سبب توقفها عن تغسيل جثامين الأموات بعد عملها لهذه المهمة الإنسانية لمرات عديدة، آخرها كان مع الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي وافتها المنية عام ١٩٩٣ بعد صراع مع المرض.

وقالت البارودي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها وقفت على غسل جثمان والدتها وحماتها قبل سنوات طويلة، مضيفة: استجبت لوصية هالة فؤاد بوقوفي على غسل جثمانها بعد إبلاغي بهذه الوصية من والدتها، ولكني كنت أرقد بعد أي غسل لمدة شهر وشهرين من شدة الموقف.

وأضافت: بسؤالي للعلماء كان ردهم علي كالآتي «رعاية أولادك أولى ثواب من الغسل وتعبك بعده، لأنك لن تستطيعي رعاية أطفالك، ومن ذاك الوقت أشارك بوجود إخوات فضليات تؤدين هذا الثواب وربي يلطف بنا جميعاً».