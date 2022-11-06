شاهدوا.. محمد الترك يخرج عن طورة ويعيد تشخيص خيانة دنيا بطمة مع وصال ..ويكشف كل شي للجميع !! (تفاصيل صادمة)

زوج المطربة المغربية دنيا بطمة تمثيل مشهد خيانته لها داخل منزلها.أتى ذلك كرد من الترك على اتهامات دنيا بطمة له بالخيانة مع شابة تدعى وصال، في أعماق منزلها،

وبقميص نومها.وخر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” من خلال بث مباشر،وأعاد تمثيل المشهد قائلاً، إنه كان يجلس بصحبة الفتاة في البيت.

لكنه كان عشاء عمل فقط، وأكد أنه كان يجلس بعيداً عن الفتاة، وقام بإبلاغها أنه شخص مخادع.ونفى تواجد الخمور في الجلسة، كما زعم الشخص الذي أبلغ دنيا بوجود فتاة،

كما استعرض عطر دنيا وخلخالها الذهبي، وأكد أنّه لم يعطِهما للفتاة على حد قولها.