مفاجأة أول نشاط لشيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى يفاجئ الجميع!! لن تصدقوا ماستفعله والمفاجأة الكبرى بما عرضته عليها منة شلبي !

الفنانة شيرين عبد الوهاب تفكر جديًّا خلال الساعات المقبلة في تحضير أوراقها من أجل السفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل النقاهة والاستجمام قبل العودة لاستكمال نشاطها الفني

في القاهرة شيرين منذ أن خرجت من المصحة النفسية التي مكثت بها لمدة 20 يومًا للعلاج من الإدمان، عادت الى منزلها الجديد الذي تم أخذها منه، رفقة محاميها ياسر قنطوش،

وتلقت خلال تلك الفترة عدة مكالمات من بينهم زوجها السابق حسام حبيب، ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد سعد وزوجته علياء والإعلامي عمرو أديب كما علمت مصادر أن الفنانة منة شلبي كانت قد عرضت على شيرين قبل إجبارها على دخول المصحة النفسية،

أن تسافر رفقتها للنقاهة بإحدى الدول الأوروبية من أجل العلاج، ولكن شيرين رفضت وقتها بسبب تحضيرها لحفلها الغنائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.