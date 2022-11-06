حلمي بكر يقصف بتصريحات نارية: كل واحد يحط لسانه في بوقه.!

نفى الموسيقار والملحن حلمي بكر كل بشأن منعه للمطرب النقاش أحمد سالم من الغناء في حفلة المطربة أصالة نصري بـ دار الأوبرا المصرية وذلك خلال برنامج "ET بالعربي".

وقال حلمي بكر: أنا لا منعت ولا حاجة، تقاليد الأوبرا مش أي حد يعمل أي حاجة ويضيف مطرب وأنت ما سمعتوش في حفلة قبل كده، على أي أساس اجيب شخص لا يمارس المهنة بمهرجان .. يا جماعة أنتوا بتدافعوا على الغلط ولا أيه.

وأضاف حلمي بكر: افرض حصل أي خطأ على المسرح يبقى إيه، مين المسؤول؟ إيه الفوضى اللي إحنا فيها دي، الأوبرا مش حتقبل.. دا غير حفل تجاري، وأضاف: “انت هنا مسؤول إيه الكلام الفاضي، كل واحد يحط لسانه في بوقه ويسكت بقى كفاية، ما خربت، دي أكاديمية مش حفلة عاملها واحد متعهد.

وفي وقت سابق، كشف المطرب أحمد سالم المعروف بالمطرب النقاش عن سبب عدم مشاركته في حفل الفنانة أصالة الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .

ونشر سالم فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام كشف فيه أن السبب وراء عدم مشاركته في حفل الفنانة أصالة هو عدم استكماله بعض الاوراق الخاصة بالحفل.

وقال: أنا يا جماعة بعتذرلكم وبقولكم أنا مطلعتش لعدم استكمال أوراق كانت مطلوبة مني كان المفروض إني اعملها في الأوبرا لكن أنا ملحقتش أعملها والوقت كان ضيق وبعتذر منكم وبوعدكم إني أكون معاكم في اللي جاي أن شاء الله وأتمنى دعمكم دايمًا ليا كده يارب من أخواتي وأهلي وأصحابي".