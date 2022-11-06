شاهد.. عذراء السينما المصرية التي ارتدت لباس النوم بدون خجل مرة واحدة ليشتعل المخرج ويفقد السيطرة على نفسة وانست فيلسوف عالمي لجنسيته !! (فيديو)

حالة صاخبة من الرقة، كانت ترسمها الفنانة ماجدة الصباحي، على شاشة السينما المصرية، بمجرد ظهورها، مما جعل بعض الفنانات يغرن منها، ويتهمانها بأنها تقدم رقة مصطنعة،

وهذا ما نفاه الموسيقار محمد عبد الوهاب مؤكدًا أنها شخصية تتميز بالرقة الزائدة وأنها ليست مصطنعة كما يقال عنها.

كانت مسيرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا في 16 يناير عام 2020، عن عمر يناهز 88 عامًا، حالة مميزة من الأدوار التي يتم تقديمها،

لنجدها بطلة منذ ظهورها، لما يقرب من 100 فيلما، كما أنها امتنعت عن تقديم أعمال درامية أو مسرحية بقرار منها.

عذراء الشاشةلقبت ماجدة بـ"عذراء الشاشة"، وذلك لأنها كانت ترفض تصوير أي مشاهد خادشة أو بملابس عارية أو قبلات في الأعمال التي قدمتها، ولكنها غيرت هذا الهدف بفيلم واحد فقط، وهو "أنف وثلاث عيون"،

حين قام المخرج حسين كمال باسترضاءها ساعة، لكي تقوم بارتداء "قميص نوم، ووافقت على هذا بعد رفض شديد استمر طولا.وأدى ارتدائها للباس النوم في "أنف وثلاث عيون" إلى انبهار وجنون المخرج وفقد السيطرة على نفسة وتغزل بجمالها وجميع الفنانين المشاركين في الفيلم،

بعدما شاهدوا جمال ونعومة جسدها وانوثتها الطاغية بارزة ومثيرة، من خلف "قميص النوم" الشفاف.وتروي ماجدة في مذكراتها التي قامت بنشرها منذ سنوات، أن المخرج حسين كمال علق على رفضها ارتداء قميص النوم،

بعد تصوير المشهد بينها وبين حمدي أحمد كزوجين، قائلاً أنه ظن أن جسدها به عيب لا ترغب أن يظهر أثناء التصوير، وقال أيضًا: "لم أتوقع أن أرى كل هذا الجمال الذي صدمني".

وقالت ماجدة عن هذا الفيلم، أنها قدمت ميرفت أمين ونجلاء فتحي بـ"أنف وثلاث عيون"، بشكل مختلف عما كانتا تظهران من قبل. مضيفةً بأنها لم أخشى من أن يكون بجوارها أجمل فتاتين بالسينما حينها، بالرغم من رفض فنانات آخريات أن يظهرن إلى جوارهن فتيات جميلات.