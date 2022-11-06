حفل زفاف اسطوري لعروسين جمعتهما قصة حب كبيرة يتحول الى مشاجرة تهز مصر.. عريس يضرب عروسته بالشارع بدون رحمة والمفاجأة اين اخذ عروسته !! (فيديو)

أحدث مقطع فيديو لعريس من مدينة الاسماعيلية في مصر، وهو يضرب عروسه في الشارع وأمام المارة بعنف، ضجة كبيرة بمصر والوطن العربي خلال الساعات الأخيرة.

وما زاد من غرابة الحادثة، هو بداية العرس بالضرب وانتهائه بالرقص والأحضان والعشاء، وتصريح العريس وهو يحتضن عروسه ويحمد الله الذي نجاه من العين التي أصابتهما.

وبدأت تفاصيل الحادثة، بتداول مقطع مصور يظهر عريسًا من مدينة الإسماعيلية وهو ينهال بالضرب على عروسه أمام مركز التجميل.

وأقدم العريس، والذي تبين أن العروس هي قريبته أيضا، على ضربها بعنف في الشارع، حيث وجه لها اللكمات والصفعات أمام المارة.

وهو ما جعل المارة يتجمعون لمحاولة الدفاع عن العروسة، التي كانت ترتدي فستان زفافها، وبدأت تصرح بصوت عالى قبل أن تفقد الوعى للحظات.

كما استنجد المارة برجال النجدة، الذين وصلوا واصطحبوهم إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، من أجل تحرير محضر بالواقعة.

لكن العروسان انصرفا من أمام القسم دون تحرير محضر بعد أن تدخل أهل العروسين وتم التصالح بينهم، وذهبا لقاعة الفرح، ورقصا سويًا. وعقب انتهاء مراسم الزواج والحفل في القاعة ذهبا إلى منزلهم.

وتم تداول مقطع الفيديو بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الترند الأول في مصر، وسط إدانة العريس.

وانتقلت قناة “اليوم السابع”، إلى منزل العريس، أين تحدثت مع أسرة العروسين عن تفاصيل الواقعة، بعدما أصبحت حديث الشارع المصري.

أين تبين أن العروسين أولاد عم، وأن الواقعة انتهت بالوصول إلى قاعة الفرح، ورقص العروسان معًا، قبل أن يعودان لمنزل الزوجية.

وأكدت الأسرة بحضور العروسين للقول إن الأزمة انتهت، وهما الآن في طريقهم لقضاء شهر عسل في الجونة.

الكشف عن سبب المشكلة بين العروسين

وحسب موقع “اليوم السابع”، فقد كشفت شهود عيان، أن سبب اعتداء العريس على عروسته، هو عندما ذهب العريس لأخذ عروسته من أحد مراكز التجميل.

ليتفاجأ العريس بشقيقته تبلغه أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس. مما جعله يستشيط غضبًا ويعتدي بالضرب على العروس ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.

وأكد والد الزوج عدم وجود أي مشاكل بين العروسين، موضحًا أن العروسين يعيشان الآن لحظات سعيدة بعد زواجهما.

مشيرًا إلى أنه وبعد الواقعة المنتشرة مباشرة توجه العروسان إلى القاعة ورقصا دون أى مشاكل.

العروسان أولاد عم وجمهتهما قصة حب طويلة

كما أضاف والد الزوج إن العروسين أولاد عم، ويعيشان قصة حب منذ 13 عامًا، ولا توجد أي مشاكل بينهما.

موضحًا أنه تمت المبالغة في الأمر ولم يتم نقله بالصورة الحقيقية. وقال والد الزوج: “العروسين رقصوا وهيصوا وكلوا حمام ومفيش أي مشاكل”.

وبدورها علقت رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، الدكتورة مايا مرسى، على الواقعة، حيث عبرت عن غضبها واستيائها.

وكتبت الدكتورة، على صفحتها بأحد مواقع التواصل: “يا راجل..الرجال لا يضربن النساء.. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح، يا راجل بتضربها في الشارع وقدام الناس”.

وتابعت: “يا عروسة انتى عملتي صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك. ومش هنستغرب أبدًا أن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وأنت معك الولاد.. غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة”.