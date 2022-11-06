ضربها أمام أصدقائها فكان الطلاق.. أسرار في قصة زواج شادية وعماد حمدي

تزوج الفنان عماد حمدي من الفنانة شادية، رغم أنه كان أكبر منها بأكثر من 20 عامًا، إلا أنها أصرت على إتمام هذه الزيجة رغم رفض عائلتها، وتزوجا في حفل عائلي متواضع بدون زفة.

واجه عماد حمدي في الأشهر الأولى من زواجه من شادية أزمة مالية شديدة، بسبب أموال النفقة الشرعية التي طالبت بها طليقته الفنانة المعتزلة فتحية شريف، وبلغت قيمتها وقتها ألف جنيه.

حاولت شادية مساعدة زوجها، لكنها لم تفلح في حل الأزمة. بدأت الأعباء المادية تزداد، ونشبت المشاجرات بين الزوجين، وتنبأ الجميع بانفصالهما، لكن استمر الحب بين عماد حمدي وشادية، حتى مرت تلك الأزمة بسلام.

لكن هذا الزواج لم يستمر طويلًا، حيث دبت الخلافات بينهما، بسبب غيرة عماد حمد الشديدة، وكانت النهاية في علاقتهما عندما صفعها أمام أصدقائهما في إحدى الحفلات، وبالفعل قررت شادية الانفصال رغم محاولاته للرجوع إليها.

كان نصيب شادية من الزواج رجلين آخرين في حياتها وهما الفنان صلاح ذوالفقار عزيز فتحي لكن أي من زيجاتها الثلاث لم يحقق حلمها في إنجاب أطفال وهو الحلم الذي عبرت عنه في أحاديثها الصحفية.