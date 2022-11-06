الأطباء يهرعون للفنانة يسرا والأخيرة تنهار وتبكي أمام الملأ!! ماذا حدث لها؟

تصدرت الفنانة يسرا الترند وصدمت الجميع بظهورها وهي تبكي في صور هزّت السوشيال ميديا مؤخراً

وحقق مقطع فيديو لا يتعدى مدته دقيقتين للفنانة الكبيرة يسرا خلال زيارتها لأحد مستشفيات الخاصة بعلاج الأطفال مرضى القلب، ظهرت فيه بمشاعر الأم تداول كبير في السوشيال ميديا حيث انهارت بالبكاء.

يسرا خلال زيارتها الى المستشفى الذي يعد إحدى الجهات الكبرى لعلاج الأطفال بالمجان فى إفريقيا والشرق الأوسط ، بكت بشدة خلال حديثها عن الأطفال.

بكاء الفنانة الكبيرة يسرا جاء بعد لقائها بالأطفال في المستشفى وتعرفها على المراحل العلاجية التى يمرون بها والخدمات التى تقدم لهم من قبل المستشفى، وحاولت يسرا مساندة الاطفال معنويا بتقبيل رؤوسهم " والطبطبة عليهم وجبر خواطرهم بالتصوير معهم.

الجانب المؤثر فى زيارة يسرا خلال تسجيلها كلمة خاصة عن المسشتفى عندما قالت :" الخير في هذه المستشفى فوق الوصف .. ولما شفت الأطفال حسيت بيهم قوي " ثم انهارت بالبكاء وتوقفت عن الحديث.

وتقوم يسرا ببطولة مسلسل "حمد لله ع السلامة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب، حيث تجرى الشركة المنتجة للعمل، إبرام باقى التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، الذى يعد من الأعمال المنتظرة في رمضان 2023 نظرًا للفنانة القديرة يسرا.