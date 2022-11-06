بعد ضجة طلاق الأمير هاري لميغان ماركل.. كاتبة بريطانية تفضح خيانة أحدهما وتكشف السر المحرج للعلن!

ضجت حسابات اعلامية مهتمة بأخبار مشاهير العالم، بأنباء تفيد بطلاق وانتهاء علاقة الأمير هاري بزوجته ميغان ماركل.

جاء ذلك بعد رفضها التقاليد الملكية أثناء تشييع جدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وعصيان أوامره.

وبعد انتشار هذه الاخبار، كشفت كاتبة البريطانية أنجيلا لوفان أن الأمير هاري كان يقابل العارضة البريطانية سارة ماكلين، في الوقت الذي كان يواعد فيه الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وأشارت لوفان إلى أن هاري التقى بسارة في حفلة خاصة، وقضى معها أوقاتاً سعيدة. كما حدث هذا اللقاء الرومانسي بعد أن التقى الأمير بميغان، التي تزوّجها قبل أربع سنوات في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في المملكة المتحدة، وفقاً لما أوردته صحيفة الماركا الإسبانية.

قالت أنجيلا: “خلال المراحل المبكرة من علاقته بميغان، كان يُعتقد أن هاري قد ذهب في مواعيد مختلفة مع عارضة الأزياء البريطانية سارة آن ماكلين”.

وأضافت، “التقيا في حفلة خاصة، وحصل على رقمها الشخصي وأصبح يراسلها بكثرة. ولكن اتضح أن العلاقة التي كانت تجمعهما كانت مجرد علاقة عابرة”.

متابعةً، “كما ذهبا في مواعيد مختلفة، لكن هاري لم يأخذ العلاقة على محمل الجد“.

كما كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت ميغان قد انفصلت في ذلك الوقت عن صديقها الذي واعدته لعامين، الشيف الشهير كوري فيتيلو.

بينما أنجب الأمير هاري وميغان طفلين، ويعيشان في الولايات المتحدة، تواصل سارة آن ماكلين مسيرتها المهنية كعارضة أزياء وأخصائية تغذية. وهي أيضًا مؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشارك نصائح تساعد في الحفاظ على أسلوب حياة صحي.