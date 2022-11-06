غرفة نومها قمة الاناقة كأنها عالم آخر..شاهد اخيرا الكاميرا تدخل قصر الأحلام الذي تعيش فيه الفنانة الجميلة الشهيرة نانسي عجرم حياة الاميرات..لن تصدق ماستراه عيناك !

بيت نانسي عجرم الأنيق بجبل لبنان والذي يقع بمنطقة نيو سهيله حيث تعيش الفنانة الشهيرة بصحبة زوجها الطبيب فادي الهاشم وإبنتيها الجميلتان

“إيلا” و “ميلا” والذي يمتاز بإطلالة ساحرة من فوق الجبل على بيروت.تتسم ديكورات بيت نانسي عجرم عامة بطابع مودرن شديد العصرية والبساطة ليكاد ينتمي إلى طراز المنيمال أو مدرسة المنيماليزم في الديكور أي البساطة المفرطة في تصميم المكان سواء ديكور الغرف أو تصاميم الأثاث.

بيت نانسي عجرم من الخارج

فمن الخارج نرى التصميم المعماري للبيت بشكل عصري وخطوط هندسية حديثة للمبنى ككل، ونرى في الحديثة مساحة من الخضرة تتوسطها جلستين واحدة للجلوس والإسترخاء والأخرى جلسة مغطاة من الأعلى ومجهزة لتكون مساحة مفتوحة على حديقة المنزل مخصصة للطعام.

بيت نانسي عجرم من الداخل ثم ننتقل إلى داخل المنزل لتقابلنا غرفة الإستقبال المودرن المجهزة ببعض الكنبات المبطنة بالجلد وبعدها غرفة الطعام أو غرفة السفرة الكبيرة نسبياً والتي تمتاز بمنضدة طعام ومجموعة من الكراسي المعدنية هندسية التكوين بتصميم غاية في البساطة والحداثة.

غرفة الطعام في بيت نانسي عجرم

أما غرفة المعيشة فلا تختلف بشكل كبير عن غرفة الإستقبال أو غرفة الطعام حيث يغلب عليها ذات الطابع المودرن المبسط في الديكور وهي في رأينا علامة نجاح تحسب لمصمم الديكور حيث تتسم غرف المنزل جميعها بطراز موحد مما يخلق هارمونية وتناغم بين اقسام المنزل وبعضها.

غرفة نوم مودرن

إعتمدت نانسي عجرم الديكور العصري والحديث في غرفة نومها والألوان المتجددة مثل الأبيض والأرجواني.

غرفة الجلوس

بيت نانسي عجرم يسيطر عليه اللون الأبيض والألوان الفاتحة بيت نانسي عجرم يسيطر عليه اللون الأبيض والألوان الفاتحة. وفي غرفة الأطفال نجد بساطة أخرى في الشكل والتصميم ولكن بشكل لا يخلو من الحميمية والدفء.

أما المطبخ فهو تصميم شديد الحداثة على طراز مفتوح كالمطابخ الأمريكية مع بعض الأجزاء المعدنية التي تكسبه طابع عصري.