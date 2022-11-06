ايقونة الجمال ياسمين صبري تحرق قلب هيفاء وهبي بأقوى تعليق لها بعد تشوه وجهها.. ما قالته سيصدمك !

علقت الفنانة ياسمين صبري، بطريقة غير مباشرة على ظهور هيفاء وهبي الصادم في موسم الرياض.

واعتبر البعض أن ياسمين صبري تسخر من من إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في السعودية.

من جهتها، علقت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، على حملة التنمر التي طالتها والضجة التي أحدثتها صورها خلال حفلها الأخير الذي أحيته في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



وقالت وهبي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب: "لا يستوقفني مثل هذا الموضوع لأن الأمر قد يحدث مع أي أحد".



وأضافت: "الرد الحقيقي هو ظهوري أمام الملايين على الهواء مباشرة، هذه هي هيفاء شكلا وفنا". وتابعت: "لن يستوقفني موضوع بهذه التفاهة بالتأكيد،

أو حملة مبرمجة وراءها أشخاص هذا هدفهم، لأنني في بلد راق جدا وفي حدث فني كبير أُحسد عليه، فمن الطبيعي ظهور بعض الأشخاص الذين يريدون القيام ببعض الحركات"، على حد وصفها.



ونشرت زينب صورة لها عبر خاصية (ستوري) على حسابها على (إنستغرام)، كتبت عليها: "الجمال الطبيعي عمره لا يفنى".وأردفت: "من الواضح أنني مستهدفة جدا، وخصوصا أنه كلما أعطاك الله تقدما في حياتك العملية

سيظهر لك أشخاص دائما يحبون تشويه صورتك ويحفظوا الناس عنك صورة ليست صورتك، وأقول لهم: إلعبوها بشكل أكثر ذكاء في المرة القادمة، لأن ظهوري على المسرح هو الرد".