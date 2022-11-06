الفازلين والزنجبيل الوصفة السحرية الخارقة.. سلاحك الفعال للتخلص من دهون البطن والكرش المترهل خلال 3 أيام !! (تعرفي على الطريقة الصحيحة للاستخدام)

تعاني بعض السيدات من مشكلة دهون الكرش أو البطن لانه يحتوي الجسم علي أنواع مختلفة من الدهون و بعضها أكثر خطوة من غيرها، فهناك دهون توجد تحت الجلد و هي دهون ناعمة ، و الدهون الإسفنجية و هي التي يمكن أن ترها بمجرد الضغط بإصبعك علي البطن كما أن هناك الدهون العميقة ( الشحوم ) وهي نوع معين من دهون البطن الخطيرة توجد بكمية كبيرة في الأعماق تحت سطح الجلد.



وتعد دهون الأحشاء ( الدهون العميقة ) نشطة من الناحية البيولوجية و التي تعمل علي زيادة حجم البطن و تساهم في مشاكل صحية أخري .



وعند تناول طعام يطلق عليه دكتور أوز (carbage) و عموماً الأطعمة التي تحتوي علي الكربوهيدرات السريعة و السكر المكرر و الدقيق ، تؤدي إلي ظهور دهون البطن .



الحقيقة حول دهون البطن يوجد نوعان من الدهون نوع تراه ونوع لا تراه!

النوع الذي نراه : يوجد تحت الجلد في عدة مناطق مثل (الأرداف، الأفخاذ، البطن).



النوع الذي لا نراه : يوجد حول الأعضاء الحيوية مثل (القلب، الرئة، الجهاز الهضمي، الكبد) ويوجد في منطقة البطن والحوض و يسمي "الدهون الحشوية"، وهذه الدهون تعمل على حماية هذه الأعضاء الحيوية



هل تعاني من مشكلة دهون البطن ؟

لتعرف ذلك يجب عليك قياس محيط الخصر بالطريقة الصحيحة و ذلك بإتباع الخطوات التالية: استعمل شريط القياس، و ابدأ من فوق عظمة الحوض و لف الشريط مروراً بالسرة.يجب أن يكون الشريط موازي للأرض.



يجب ألا يكون الشريط مشدوداً كثيراً.

لا تحبس أنفاسك أثناء القياس.

إذا كان محيط الخصر( أكثر من 102 سنتيمتر للرجال و 88 سنتيمتر للنساء) فأنت أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.



تقليل الأطعمة السريعة في وجبة الغذاء و العشاء

و هي الأطعمة التي تحتوي علي الدهون المخمرة مثل الحلويات و المعجنات و التي تعزز من نمو البكتريا في الأمعاء. و تعمل البكتريا الموجودة في الجهاز الهضمي علي أكل هذه الكربوهيدرات ملء المعدة بالغازات ، و بذلك توسيع الخصر و تجعلك تشعر دائماً بالإنتفاخ .

لذلك حاول إستبدال هذه الأطمعة بتناول اطعمة صحية مثل دقيق الشوفان ، الكينوا ، الأرز البني . فهي أطعمة تحافظ علي صحة الجهاز الهضمي و حمايته من المشاكل الصحية و الإلتهابات .تقليل الوجبات الخفيفة



يجب إستبدال الوجبات الخفيفة التي تؤدي إلي زيادة الوزن بالوجبات الصحية التي تساعد علي زيادة الشعور بالشبع .

الزنجبيل من التوابل السوبر في التخيسس :

يتم إستخدام الزنجبيل الطازج منذ ألاف السنين لتحسين الهضم ،

و تقليل إنتفاخ البطن و تعزيز بيئة جيدة للبكتريا الصحية .لذلك يجب إحتساء جرعة يومية من الزنجبيل لتقليل إنتفاخ البطن .وصفات لتخلص من دهون البطن فعالة ومضمونه

الفازلين والزنجبيل



اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل الأخضر وضعي المزيج على نار منخفضة حتى تصل درجة الغليان. أضيفي 10 أوراق من النعناع الطازج وملعقة كبيرة من زيت النعناع وقلبي جيدا ثم ارفعي الوعاء عن النار ودعيه جانبا ليبرد.



أضيفي ملعقتين كبيرتين من الفازلين إلى المزيج وقلبي مجددا، وزعي القليل على منطقة البطن ودلكي بلطف ثم اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء البارد. كرري هذه الطريقة يوميا مع الاحتفاظ بباقي الكمية في علبةنظيفة.

الفازلين والنعناع

امزجي 20 ورقة من النعناع الطازج المفروم مع ملعقتين كبيرتين من الفازلين، وزعي الخليط على منطقة البطن ودلكي في شكل حركات دائرية جيدة.

لفي المنطقة بقطعة كبيرة من النايلون لمدة ساعة، ثم امسحي بمنديل ورقي لتتخلصي من الأثر الدهني للفازلين ثم اغسلي جيدا بالماء الدافئ وجفف. كرري هذه الطريقة بشكل يومي وستبدأ النتائج في الظهور بعد أسبوع على الأقل.