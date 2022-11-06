سبب كره وحقد الأمير ويليام لشقيقه الأمير هاري أنفضح أخيراً.. ما فعله مع زوجته في غفلة اغضبه جداً..تفاصيل صادمة

مازال الخصام بين الشقيقين دوق ساسكس والأمير هاري محل أنظار الجمهور المتابع للاسرة البريطانية.

وبالرغم أن جنازة الملكة إليزابيث الثانية جمعت الشقيقين من جديد لكنها لم تكن الا هدنة بينهم لأن الأمير ويليام لا يستطيع مسامحة شقيقه، بسبب ما فعله مع زوجته.

وبحسب مؤلفة كتاب " The new Royals"، كاتي نيكول أن الظهور المفاجىء للأمير ويليام وزوجته والأمير هاري وزوجته لتحية الحشود يوم الجنازة تطلب مفاوضات طويلة استغرقت 45 دقيقة.

وكانت قد اتسعت الفجوة بين الشقيقين بسبب رحيل الأمير هاري وزوجته للعيش في الولايات المتحدة مع عائلتهم والتخلي عن واجباته الملكية عام 2020 بالاضافة الى الانتقادات التي وجهاها للعائلة الملكية في اطلالاتهم الاعلامية.

وفق كاتي نيكول ان أمير ويلز ويليام البالغ من العمر 40 عاماً كان يرى في شقيقه حليفاً، وانه لا يستطيع أن يغفر لشقيقه مدى الحياة ليس فقط بسبب سلوكه وما فعله انما لأنه يرى نفسه وحيداً ولا يستطيع أن يعتمد في شيء على شقيقه الذي رحل مع زوجته.