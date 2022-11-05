الفازلين ومعجزاته الجبارة في القضاء على الشيب نهائياً ..والى الأبد وبدون الحاجة للصبغات و الحناء طريقة الاستخد !

يعاني بعض الأشخاص حول العالم من ظهور الشعر الأبيض فيلجأون لاستخدام مستحضرات التجميل التي تداري الشعر الأبيض مثل صبغة الشعر والحنة، ولكن استخدام هذه المستحضرات باستمرار تقضي على فتلة الشعر، فعند تقوم بصبغ الشعر يستخدم المصفف الأكسجين الذي يقوم بتلف الشعر بشكل كبير، فالاكسجين يعمل على تقصيف الشعر وتلف خصلة الشعر نفسها من الجذور، وبجانب ذلك إرتفاع التكلفة.

سنقدم لكم اليوم وصفة سحرية ستجعلك تتخلص من الشيب في أسرع وقت باستخدام مكونات بسيطة للغاية غير مكلفة، فالعديد من الأشخاص يبحثون عن طرق للقضاء على الشيب دون اللجوء إلى الحلول التي تحتوي على المواد الكيميائية، فوصفه اليوم عبارة عن فازلين وجميعا نعلن فوائد الفازلين الرهيبه للشعر فهو يعمل على حماية الشعر من التساقط والتقصف كما يقوم بعملية الترطيب. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة تحضير وصفة علاج الشيب: اثبت بعض الدراسات فعالية الفازلين فى علاج الشيب المبكر دون إحداث أي أضرار بالشعر وبخطوات بسيطة للغاية.