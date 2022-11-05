مافعلته مع صديقاتها يشيب له الوالدان.. اكتشف في ليلة دخلته ان عروسته خبرة وليست بريئة وحركة غبية منها كشفت المستور والنهاية لايتخيلة عقل !

من وقائع الأعراس المؤلمة، تسبب موقع التواصل الاجتماعي سناب شات في طلاق عروس من عريسها يوم الزفاف.وفي التفاصيل، تقول المصادر إن العريس اشترط على عروسته بعد عقد القرآن أن لا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، كانت العروس قد بعثت صورا من حفل زفافها لصديقتها عبر "سناب شات".. واصبحت تحكي لهما ماذا ستفعل معه في ليلة دخلتها واكتشف انها خبرة وقد مارست العلاقة من قبل وعندما علم زوجها بالأمر طلقها على الفور.

هذا ويحذر كثير من المختصين الاجتماعيين من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقة بين الأزواج.

ويشيرون إلى أن حوادث طلاق كثيرة وقعت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.