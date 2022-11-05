قوي الملاحظة سيعرفه بالتأكيد هذه الطفلة ذات العينين الواسعتين الجميلتين.. من أشهر المطربات في الوقت الحالي التي خسرت لقب ملكة جمال جنوب لبنان بسبب إخفاء حقيقة زواجها

هذه الطفلة التي تظهر في الصورة هي مطربة لبنانية أسرت القلوب بجمالها وشياكتها، وهي من أهم الفنانات واوسعهن شهرة، إنها المطربة ساحرة الجمال هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي ولدت عام 1972 في جنوب لبنان وترعرعت في العاصمة بيروت. والدها لبناني وأمها مصرية، ولها ثلاث شقيقات (علياء، نسرين وهناء)، وشقيقة واحدة من والدتها. عملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات.

بدأت هيفاء وهبى مشوارها مع الفن وهى في سن السادسة عشر من عمرها عندما اشتركت فى مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، لكنها أخفت عن لجنه التحكيم حقيقة زواجها الذي اكتشف، فطار حلمها بحمل تاج جمال لبنان.

لكنها حققت شهرة وعملت كعارضة أزياء في عدد من الاعلانات التجارية والفيديو كليبات حتى اصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، وفي عام 1992 ظهرت في إعلان تجاري للمعكرونه.

حب الشهرة دفعها إلى المشاركة في كليب إرضى بالنصيب مع الفنان جورج وسوف في العام 1994، انجبت بنت واحدة عام 1998 أسمتها زينب، لتقرر بعدها الانفصال عن زوجها الذي رفض منحها الطلاق سنوات عدة، قبل أن تحصل عليه مقابل منعها من رؤية طفلتها.

لجمالها احتلت صورها أغلفة العديد من المجلات العربية، ثم بدأت فى العمل كمذيعة لأحد البرامج الفنية بقناة Art ولكن عشقها للغناء والموسيقى جعلها تخطو خطواتها الأولى فى عالم الغناء من خلال البومها الغنائي الأول "هو الزمان" الذي اصدرته عام 2000.

ثم توالت أعمالها الغنائية وتصدرت أخبارها جميع المجلات والصحف الفنية وحققت ألبوماتها أعلى الإيرادات فى حجم المبيعات.

شاركت في برنامج "الوادي" سنة 2005 على قناة LBC الذي يعتمد على نمط تلفزيون الواقع وطرحت البوم "بدي عيش".

وتعاونت مع شركة مزيكا عام 2008 لاصدار البوم "حبيبي انا". وفي عام 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وانتقلت إلى عالم السينما عام 2009 من خلال الفيلم المصري "دكان شحاته".

في 2010 أصدرت البومها الأول الخاص بالأطفال "بيبي هيفا" الذي نال شهرة كبيرة بعد انضمامها إلى شركة روتانا.

وفي 2012 طرحت البومها الخامس MJK الذي تصدّر المرتبة الأولى عبر الـ I Tunes في سابقة عربية أولى وهذا ما يُعدّ سابقة وتميّزاً لألبوم عربي.

في نوفمبر 2012 اعلنت طلاقها من أبو هشيمة بعد زواج دام 3 أعوام.