عشق الملك فاروق الذي وصل لحد الجنون.. وكاد يقتل رشدي أباظة بسبب.. فنانة مصرية شهيرة جمالها الملائكي كان نقمة عليها ... لن تصدق من هي !

على الرغم من رحيلها، فإن ملابسات احتراقها وسقوط طائرتها لا يزال غامضًا بعد أكثر من نصف قرن على غيابها.. جمالها الباهر جعل كل من يراها يحبها حتى الملك فاروق

رشدي أباظة يحبها رغم تهديد الملك فاروق بقتله..سافرت إلى سويسرا مكان أنيس منصور.. محطات مثيرة في مشوار قصير جدا للفنانة الراحلة كاميليا التي نحتفي اليوم الخميس 13 ديسمبر بذكرى ميلاده.

في حي الأزاريطة الشعبي بالإسكندرية ولدت الفنانة الراحلة كاميليا في مثل هذا اليوم من عام 1924، وعلى الرغم من نشأتها الفقيرة فإن جمالها الساحر لفت انتباه المخرج أحمد سالم إليها ووعدها بالنجومية،