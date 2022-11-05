معجزة سحرية لمرضى السكري .. هذه الأعشاب تخفض السكر التراكمي وتساعد على تقليل مستوى السكر في الدم بسرعة وتحفز افراز الأنسولين الطبيعي فوراً !! ( تعرف عليه)

الأعشاب منذ العصور القديمة في علاج الكثير من الأمراض، وقد أثبت العلم الحديث فاعلية الكثير من الأعشاب وفوائدها الصحية لجسم الإنسان.

ومن أبرز الأمراض التي تستخدم الأعشاب لعلاجة، مرض السكري، وفي هذا التقرير سنقدم لكم مجموعة من الأعشاب التي تساهم في خفض السكر التراكمي. أعشاب تخفض السكر التراكمي في ما يأتي قائمة بأعشاب تخفض السكر التراكمي وتساعد على تقليل مستوى السكر في الدم:

1. عشبة الجيمنيما (Gymnema sylvestre) إن عشبة الجيمنيما معروفة بفوائدها الواسعة في تقليل سكر الدم، ولا تعد عشبة الجيمنيما مفيدة في تقليل مستوى السكر في الدم فحسب، بل تساعد أيضًا في التحكم بالشهية لتناول السكر وتعزز عمل البنكرياس أيضًا،

إن تناول عشبة الجيمنيما يوميًا يعد مفيد لمرضى السكري النوع الأول والثاني.2. الحلبة (Fenugreek) تساعد الحلبة في تخفيض مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، كما أن استهلاك ما يقارب 25 غرام من الحلبة يوميًا قد يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم،

والتحكم بارتفاع مستوى السكر بعد الوجبات، ويقلل من الكوليسترول أيضًا تعزى فائدة الحلبة لمرضى السكري لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف ومادة الغالاكتومانانز (Galactomannans) أيضًا.

إن الحلبة تعد مفيدة لمرضى السكري النوع الأول والثاني، ومن الجدير بالذكر بأنها ليست باهظة الثمن وتحتوي على البروتينات بنسبة 28% لذلك فإنها مصدر غذائي جيد.

3. الألوفيرا (Aloe vera) تحتوي عشبة الألوفيرا على الألياف والعديد من العناصر المفيدة لمرضى السكري، كما أن لب عشبة الألوفيرا قد يعد مفيدًا من أجل تخفيض السكري التراكمي في الجسم،

وزيادة إفراز الأنسولين لدى مرضى السكري بشكل يعادل تأثير أدوية السكري.تساعد نبتة الألوفيرا أيضًا الأشخاص الذين هم في مرحلة تسبق مرض السكري بقليل،

إذ تساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض السكري وحماية الإنسان، إن تناول وصفة تحتوي على الألوفيرا، والحلبة، والثوم من الممكن أن تساعد بشكل كبير على تخفيض مستوى السكر في الدم.

4. عشبة كوكسينيا إنديكا (Coccinia indica) أجريت دراسة على عشبة كوكسينيا إنديكا حيث تم إعطاء الحيوانات جرعة 500 ملليغرام/ كيلوغرام لمدة ستة أسابيع، وأظهرت نتائج الدراسة أن عشبة كوكسينيا إنديكا تساعد على زيادة إفراز الأنسولين في جسم الإنسان وتقليل مستوى السكر في الدم.

5. عشبة الخرفيش (Milk thistle) قد تم استخدام عشبة الخرفيش منذ القدم من أجل علاج الأمراض المختلفة، ويتم استخلاص واستخدام مادة السيليمارين (Silymarin) من عشبة الخرفيش لما لها من خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وهناك بعض الدراسات التي ترجح فائدة عشبة شوك الحليب لمرضى السكري.

6. الزنجبيل (Ginger) إن الزنجبيل من الممكن أن يعد مفيد من أجل تقليل مستوى السكر في الدم لمرضى السكري، كما يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري النوع الثاني أيضًا. نصائح متعلقة باستهلاك الأعشاب لمرضى السكري بعد أن تعرفنا على أبرز أعشاب تخفض السكر التراكمي،

إليك في ما يأتي أهم النصائح حول الأعشاب المستخدمة في خفض السكر في الدم: يجب على مرضى السكري مراجعة الطبيب قبل القيام بأخذ أي نوع من أنواع الأعشاب. ينصح الطبيب باستهلاك كميات صغيرة من الأعشاب في بادئ الأمر،

ومن ثم القيام بزيادة الجرعة شيئًا فشيئًا، إذ أن الأعشاب قد تتداخل مع الأدوية الموصوفة مسبقًا لمرض السكري، فمن المهم جدًا الانتباه إلى تداخلات الأعشاب والأدوية المختلفة.ينصح بشراء الأعشاب من المحلات المضمونة بحيث تكون هذه الأعشاب ذات جودة عالية.

لا يجب استبدال الدواء بها على الإطلاق، إذ تعد الأعشاب هذه من إحدى المكملات الغذائية. نصائح من أجل تقليل السكري التراكمي في ما يأتي بعض النصائح المهمة التي تساعد على تقليل السكري التراكمي في جسم الإنسان

: تجنب استهلاك المشروبة الغنية بالسكريات، مثل: المشروبات الغازية، أو العصائر، أو الشاي المثلج. اختيار أنواع الكربوهيدرات بعناية، حيث أن الكربوهيدرات الموجودة في المعكرونة، والحلويات، والخبز، والكعك قد تعمل على رفع مستوى السكر في الدم إلى أعلى مستوياته.



أخذ الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب والانتظام في ذلك. ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، إذ ينصح بممارسة التمارين لمدة 20 دقيقة يوميًا على الأقل. شرب كميات كافية من الماء.