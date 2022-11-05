صورة صاعقة حسمت كل شيء!! حقيقة رفض عادل إمام الصلاة لله طوال حياته!! لن تصدقوا ماذا كان يفعل رياض الخولي في منزله !

منذ أشهر طويلة يستمر غياب الفنان الكبير عادل إمام عن الإعلام وعن الفن منذ مدة طويلة الأمر الذي تسبب بخروج الكثير من الشائعات حوله.



ولعل من أبرز هذه الشائعات أنه لم يكن ملتزماً دينياً وانه لايؤمن بالله ولم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته.

لكن الحقيقة أن الزعيم ملتزم دينياً، وقد وثقت الكاميرات عادل إمام يصلي، وفي هذه الصورة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان نور الشريف.من جهته كشف الفنان رياض الخولي عن مفاجأة تخص أسرة الفنان عادل إمام من جانبها الديني.



وكشف الفنان رياض الخولي حقيقة تدين أو عدم تدين أسرة عادل إمام، بعد زيارة لمنزله، وبعد شائعات بأنه لم يصلي لله ركعة واحدة في حياته.



وقال الخولي في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" إنه خالط أسرة الزعيم ولمس جزءًا من الالتزام الديني لديه ولدى نجليه محمد عادل إمام و رامي إمام.



الخولي أشار إلى أن محمد عادل إمام يتميز بالموهبة وتفاجأ من جودة أدائه بعدما مثلا سويا في مسلسل هوجان.