حسين فهمي طلّق ميرفت أمين لهذا السبب الصادم .. أول صورة للممثلة الشابة التي خرّبت بيتهما وخطفته منها!!

لا يعرف الكثير من جمهور الفنان المصري القدير حسين فهمي من هي الفنانة التي استحوذت على قلب الفنان الرومانسى والذى طلق الفنانة ميرفت امين بسببها ورغب في الزواج منها.

انها الزوجة الرابعة للفنان حسين فهمى واحدى الفنانات الشابات اللاتى تألقوا فى الفترة الاخيرة.

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قبل أن نفصح لكم عن اسمها سنتكلم عن اعمالها الفنية وحياتها الشخصية فمن اواخر الاعمال الفنية لها مسلسل القاصرات ومن المسلسلات المعروفة عنها مسلسل حكايات زوج معاصر.

أما حياتها الشخصية فهى تزوجت حسين فهمى لمدة 5 سنوات ونصف وكانت تحبه جدا ولا نعرف سبب الانفصال ولكن نعلم ان حسين فهمى طلق ميرفت امين بسببها عندما احبها انها الفنانة لقاء سويدان.

ويخوض حسين فهمي أولى تجاربه الدرامية على المنصات الرقمية، في مسلسل «عودة البارون»، ويجسد شخصية رجل أعمال يعود لوطنه بعد 30 عاماً، ويقرر افتتاح فندقه المهمل. تدور أحداث العمل في إطار التشويق عبر 15 حلقة، حول شخصيات تعيش في هواجس الماضي، تأليف وإخراج سامر خضر، ويشارك فيه خالد سليم وميس حمدان.

وينتظر فهمي عرض مسلسل «السر» بعد تأجيل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول محامية تكتشف سراً عن رجل أعمال، تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي، ويشارك فيه نضال الشافعي ومايا نصري. وانتهى حسين من تصوير مشاهده في فيلم «يحيى»، ويجسد شخصية زوج على خلاف مع زوجته، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك فيه محمود حميدة وشيرين رضا.