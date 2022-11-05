فنانة شهيرة احدى جميلات الجيل الذهبي... تزوجت ثلاث مرات واتهمت في قضية خادشة هددت مسيرتها الفنية ونهايتها كانت موجعة !!.. لن تصدق من تكون !فنانة شهيرة احدى جميلات الجيل الذهبي... تزوجت ثلاث مرات واتهمت في قضية خادشة هددت مسيرتها الفنية ونهايتها كانت موجعة !!.. لن تصدق من تكون !

هي احد فنانين الجيل الذهبي جيل الخمسينات نشات ترعرعت وسط مجموعه من الفنانين في جيلها انها الفنانه التي تميزت بادوارها في الافلام والمسرحيات وكانت تدخل طريق الشهره من اوسع ابوابها وبعد مشاركتها في مسرحيه سك على بناتك.

اصبحت اجلال ذكي من الفنانات المشهوره في عصرها الا انها بعد مسيره قصيره في عالم الفن واتهمت في قضيه دعاره مما ادى الى هبوط في شهرتها الواسعه منذ بدايه التمثيل لها ظهرت في برامج الاطفال في( ماما سميحة )

وتزوجت النجمة في زمنها من ثلاث رجال.كان أولهم الراحل الفنان محمد خيري و من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين ومن الكاتب نادر ابو الفتوح وتورطت اجلال ذكي في قضية دعارة في السبعينيات مما جعلها تراجعت عن الأعمال الفنية