سمية الألفي تنشر الغسيل الوسخ للفنانة سهير رمزي وفاروق الفيشاوي وتكشف سر السرير الذي جمعت فيه سهير رمزي ازواجها السبعة !

تداولت المواقع الالكترونية وخاصة في مصر ، ما قامت بالكشف عنه الفنانة سمية الألفي قبل أيام.وهذا اثار جدلا كبير وذلك بعد حديثها المستفيض عن زوجها الراحل فاروق الفيشاوي

وعلاقاته النسائية وصرحت الألفي والتي حلّت ضيفة على برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني عبر قناة dmc، عن عدة أسرار شخصية، رصدناها لكم من خلال المقال التالي

تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن حبها للفنان الراحل فاروق الفيشاوى، مؤكدة أنه كانت تربطها به علاقة حب قوية استمرت سنوات طويلة ولم تنته، مرددة: "بعد فاروق مفيش أعياد، بس الحياة لازم تستمر".

وأضافت الفنانة سمية الألفي: "تربيت على يد أم تحترم الزوج بشكل كبير، ولا أغلط في زوجي مهما حصل، وفاروق عمره ما غلط فيا، وعمره ما زعق لي ولا قال كلمة بايخة".



وأشارت إلى أن مشهد طلاقهما كان مؤثرًا وبكى فيه الطرفان، مردفة: "إطلقنا وروحنا البيت وماما كانت بتطبخ في البيت واتغدينا سوا.. انفصلنا سنة ثم اطلقنا بعد ما اتملكنا أول شقة لينا وأنا اللي فضلت فيها، وفاروق كان مسئولًا ماديًا وعمره مقصر في أي طلب لأولاده ولا ليا والمسئولية مش مجرد فلوس".



وكشفت الفنانة سمية الألفي، عن تفاصيل طلبها الطلاق من الفنان الراحل فارق الفيشاوي، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق لأسباب تتعلق بالخيانة الزوجية،

مؤكدة أن سبب طلاقي منه مش خيانته ليا، لكن بسبب عودته للإدمان مرة أخرى.وتابعت الفنانة سمية الألفي :"قولت له إنه ممكن أجيبلك كل نساء العالم دلوقتي تحت رجليك، لكن الإدمان قضيتي ومش هسيبك، ومش هتخلى عنك، والإدمان لازم تبطله".



أجهضت 12 مرة وصلاح جاهين سبب إنجابى أحمد قالت الفنانة سمية الألفي إن الشاعر الراحل صلاح جاهين له فضل بعد الله في إنجابها الفنان أحمد الفيشاوي،

حيث هو من أخذها لطبيب يعرفه، وأجرى لها عملية ربط حزام لكي تستطيع الإنجاب.وأضافت: "أجريت 12 عملية إجهاض، وكنت أنوي في كل مرة تسمية المولود أحمد إذا كان ذكرًا، وذلك نسبة لشقيقي، ولم أتشاءم من الاسم مطلقًا، حتى رزقني الله بأحمد الفيشاوي وشقيقه عمر".



عندى مرض نادر فى العمود الفقرى وبحقنه كل سنة تحدثت الفنانة سمية الألفي عن مرضها وقالت إنها أصيبت بمرض نادر في العمود الفقري قبل سنوات، وهو عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكي،

واستقرت على فقرات العمود الفقري.وأضافت: "أنا متعايشة مع الألم، وبعمل كل سنة حقن في عمودي الفقري بـ6 حقن كورتيزون، مؤكدة أنها أجرت 7 عمليات جراحية في ظهرها خلال رحلة علاجها.



مش عايزة حفيد ليا يكون طفل بتاع ليلة وصرحت الفنانة سمية الألفي بأنها لا تعلم شيئًا عن الطفل تيتوس الفيشاوي الذي يظهر رفقة حفيدتها لينا الفيشاوي كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

وأعلنت والدته الأجنبية نسبه لنجلها أحمد الفيشاوي.وقالت سمية الألفي الله أعلم معنديش أي مشاعر أو معلومات عن الموضوع ده، وسألت أحمد قالي لأ، ونفسي يطلع لأ.. لأني عايزة حفيد هنا يبقى في حضن أبوه وأمه مش طفل بتاع ليلة".



وأكدت سمية الألفي أنها لم تر لينا الفيشاوي منذ ما يقرب من 16 عامًا ولكنها تحاول نسيان هذا الأمر، لافتة إلى أنها لا تتدخل في علاقة لينا مع والدها أحمد الفيشاوي نظرًا لأنه أصبح ناضجًا بما فيه الكفاية،

لافتة إلى أنها أحيانًا تغضب من لينا عندما تتحدث عن والدها بشكل سيئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه في نظرها لا يستحق تلك المعاملة.



ليلى علوى سبب طلاقى ومروحتش لمحلل

وكشفت الفنانة سمية الألفي، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة ليلى علوي، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في الطلاق الأول من الراحل فاروق الفيشاوى.

وأضافت سمية الألفي: "لقيته كاتب جواب لليلى علوي، ودا كان أول سبب طلاق، لأنه كان فيه مشاعر، وقصة حب مع ليلى علوي".

وحول ما يتردد بشأن ذهاب سمية الألفي إلى محلل شرعي،

حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، نفت كل هذا الكلام تمامًا، مؤكدة أن هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالها ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تمامًا.وأردفت سمية الألفي

انه بعد حالة الطلاق الثالث، فاروق اتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين اتطلقوا، وحينها فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا اتجوزت واطلقت، قولتله انت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ماتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجع له".