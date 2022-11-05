من داخل المستشفى وقبل خروجها.. صورة شيرين مع عمرو أديب تحرق السوشيال ميديا!! ماذا حدث؟

تصدّر الإعلامي عمرو أديب مؤسرات البحث (الترند) خلال الساعات الماضية بعد إجرائه أول حوار صحفي مقتضب مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى.

وكشف عمرو أديب، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب فور خروجها من المستشفى.

وبعد تصريحات أديب تبادل ناشطون صوراً جمعت عمرو أديب بشيرين عبد الوهاب، وقال ناشطون شاركوها على نطاق واسع أنها من زيارة سرية لها داخل المستشفى التي كانت تتلقى فيها العلاج.

وبعد التدقيق في الصورة تبيّن أنها معدّلة ببرنامج الفوتوشوب، كما أن شيرين ووفق تصريحات الفريق الطبي المعالج لها خلال الفترة الماضية كانت ممنوعة من الزيارات وحتى من استخدام الهاتف.

وأكد عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" كلمت شيرين اطمن عليها، وسالتها علي حالتها الصحية، وقالتلي أنت سامع صوتي ياعمرو قولتلها : أيوة كفارة وردت عليا وهي بخير والحمد لله.

وأكمل عمرو أديب:" قالتلي عايزك تبعت رسالة للجمهور أنا كويسة وعايزاك تشكر الجمهور والأستاذ ياسر قنطوش المحامي وان شاء الله هكون معاك عن قريب وهي فعلا صوتها جيد ودي شيرين اللي أنا أعرفها هادئة وجميلة وتضحك وتنكت وعندها وحشة جميلة للوسط وكل الناس اللي حواليها