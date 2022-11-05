تفاصيل صادمة ما قام به الشيخ الشعراوي قبل الصلاة على جثة العندليب عبد الحليم حافظ ولماذا امر ان تبقى جثته ليلة كاملة في المسجد !

عاد جثمان عبدالحليم حافظ ، إلى القاهرة في الساعة الثالثة فجرًا على متن طائرة مصرية بعد أن فارق الحياة في إحدى مستشفيات لندن، وذلك يوم 30 مارس عام 1977 بعد معاناة مع المرض

الذي منذ صغره وكبر معه مع مرور السنين .وكان برفقة جثمانه السيدة نهلة القدوسي، زوجة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب، والتي أرسلها لزيارته لخوفه من الطيران، والمحامي مجدي العمروسي، وشقيقة عبدالحليم علية شبانة، وابن خالتها شحاته.

كان في استقبال الجثمان بالمطار شقيقا العندليب إسماعيل ومحمد شبانة، وعدد كبير من الفنانين في مقدمتهم بليغ حمدي، سيد إسماعيل، حسين كمال، وكذلك السيد محمد البسام، الملحق الإعلامي بالسفارة السعودية.

وكان من المقرر أن ينقل جثمان الراحل إلى مستشفى المعادي، ومنها في الصباح إلى مسجد عمر مكرم، لكن هذا التدبير قد اختصر، حيث أمر الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف وقتها، بفتح المسجد طوال الليل ليسجى فيه الجثمان.

وضمن دائرة أمنية مكثفة سارت جنازة الطرب خطوة خطوة من جامع عمرمكرم، إلى ميدان التحرير حتى جامع شركس، وكانت الأمواج البشرية تحاول اختراق الدائرة للوصول إلى النعش لكن كل المحاولات كانت تواجه بالردع محافظة على جلال الموقف،

وفي هذه الدائرة استمر سير الجنازة في الشوارع المحددة وسط أصوات نحيب نسائية وانفعالات عصبية لمئات الألوف من الشبان.

وكان في مقدمة المشيعين السيد عز الدين جلال، نائبًا عن رئيس الجمهورية وقتها أنور السادات، والسيد ممدوح سالم، رئيس الوزراء والسادة الوزراء، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء العرب.

أما الموسيقار محمد عبدالوهاب، فقد تخلف عن السير خلف النعش بأمر الأطباء بسبب الصدمة التي أصابته لدى سماعه النبأ المفجع بمكالمة هاتفية من زوجته السيدة نهلة المقدسي، بعد أن كان الخدم قد أخفوا عنه حتى صحف

ومن أمام جامع شركس انطلقت السيارة الخضراء بنعش عبدالحليم إلى منطقة البساتين بعد أن ودع بدموع الملايين، وهناك تم دفن عبدالحليم في مقبرة خاصة كان قد أشترى أرضها منذ 17 سنة ولم يوافق على بنائها إلا قبل 45 يومًا من وفاته وذلك قبل سفره إلى لندن في آخر رحلاته العلاجية.

ردت أسرة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، اليوم الخميس، على التفسير العلمي وراء عدم تحلل جثته رغم مرور أكثر من 40 عاما على وفاته.

نفى محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، مزاعم كبير الأطباء الشرعيين في مصر ورئيس مشرحة "زينهم" الأسبق، أيمن فودة، بأن السروراء عدم تحلل جثة حليم هي أنها مدفونة في بيئة صحراوية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد شبانة أن جثة عمه موجودة في منطقة البساتين وهي ذات بيئة طبيعية وغير صحراوية أو جبلية، مشيرا إلى أن هناك جثامين مجاورة لجثة عبد الحليم حافظ وتحللت بشكل طبيعي.

وتابع موضحا أن أسرة عبد الحليم حافظ غير مهتمة بأسباب عدم تحلل جثمانه طوال تلك السنوات، وذلك بعد حصولهم على مشورة من المجمع الإسلامي الذي طالبهم بعدم الغوص في معرفة الأسباب العلمية لذلك

وكان أيمن فودة أكد في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أن "جثة الشخص قد تبقى دون تحلل بعد الوفاة لسنوات طوال قد تصل إلى 40 عاما"، موضحا أن "أكثر شيء قد يؤدي إلى عدم تحلل الجثة إما أن تكون مدفونة في منطقة جبلية أي وسط الجبال أو في صحراء جافة لا رطوبة بها".

وأضاف أن "ذلك يأتي لما يسببه ارتفاع درجة الحرارة في تجفف المياه داخل الجثة وبالتالي يقل نشاط بكتيريا التعفن التي تؤدي لتآكل الجثة"، مشيرا إلى أن "ظروف الدفن السابق التي ذكرها،

تساعد على بقاء الجثة دون تحلل لسنوات طوال، يمكن وصفها بأنها ظاهرة التحول المومياوي، أي تتحول من جثة إلى مومياء، أي أن الجثة تحتفظ بنفس مكوناتها وشكلها العادي لكن اللحم يكون ناشفا جدا خاليا من المياه".

ونوه فودة أيضا أن "دفن الجثة في وسط المياه قد يؤدي على المدى البعيد إلى الاحتفاظ بنفس ملامحها ولكن تصبح رخوة محاطة برغاوي بيضاء تشبه رغاوي الصابون،

وهي ظاهرة تسمي بالتصبن"، قائلا: "الأملاح الموجودة في الماء تتفاعل مع أملاح الجسم وتحتفظ بنفس شكل الجثة وتحافظ على قوامها لكن في حالة رخوة وليست متيبسة كما يحدث في الحالة السابق وصفها".

وكان محمد شبانة نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، كشف عن مفاجأة حول جثمان العندليب الأسمر، رغم مضي أكثر من 40 عاما على دفنه.

وأضاف شبانة، في حوار مع "تلفزيون اليوم السابع"، تفاصيل عدم تحلل جثمان العندليب، حيث قال:"ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد الحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما".

وتابع: "نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر، لقيتهم بيقولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك"، مضيفا:

توفي عبد الحليم حافظ في 30 مارس/ آذار عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مرير مع مرض البلهارسيا.