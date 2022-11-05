بألم شديد.. سارة علوان تطلق الاعيرة النارية على جسدها بعد تعرضها لعملية ابتزاز.. وناشطون يكشفون التفاصيل !

أقدمت ناشطة حقوقية في محافظة تعز اليمنية على أطلاق أعيرة نارية على نفسها محاولة الانتحار .



وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الناشطة سارة علوان قد اقدمت مساء الامس على أطلاق أعيرة نارية على نفسها محاولة الانتحار.

وأضافوا أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد أن وصلت إلى طريق مسدود منذ ثمانية أشهر على واقعة ابتزاز تعرضت لها .



وأفاد الناشطون أنها تعرضت لعملية ابتزاز من قبل شخص بمساعدة خالته التي كانت تسكن في نفس المبنى الذي كانت تسكن فيه سارة.

وبين الناشطون أنه تم سرقة فلاش الناشطة علوان من قبل الفتاة التي كانت تسكن معها في نفس المبنى ويحتوي على صور خاصة بها وقامت الفتاة بتسليمه للشخص الذي قام بابتزازها.



الناشطة علوان كانت قد طرقت باب الشرطة منذ ثمانية أشهر على وقوع حادثه الابتزاز إلا أنها تعرضت للخذلان الحكومي والمجتمعي كما أفاد الناشطون.



وكانت قبل ساعات من محاولتها الانتحار قد نشرت على صفحتها بالفيس بوك منشور قالت فيه "انا اسفه لكل الناس الي حبوني اسفه من قلبي لاتخلوش حد يتكلم عني اني كنت ضعيفه بس اتكلمو عن كم انه كان العالم بشع فوق طاقتي

حاولت بكل ما اوتيت من قوة حاولت قد ماقدر….خلو بالكم من اهلي حبوهم مثل ماحبيتهم خلوهم فخورين فيني اسالكم بالله فيهم كلموهم يسامحوني وقد ايش كنت كويسه وكيف حاولو يدمروني انا رايحه عند الي احسن مني ومنهم ومنكم البلاد ذي غير صالحه للعيش القوي الظالم المنافق هو الي بيعيش بس ….

الناس المنافقه تدخلوش تعلقو انا اكرهكم اكرهكم وعند الله تجتمع الخصوم خذو حقي منهم خذو حقي من امجد وامل الي بتسمعو قصتهم بالفيديو…."ونشرت منشور آخر قبل ساعة من محاولتها الانتحار قالت فيه إن النت لم يساعدها في نشر الفيديو الذي كانت تود أن تشرح فيه موضوعها.

وافادت مصادر طبية ان الناشطة سارة علوان، ترقد في العناية المركزة في مستشفى الثورة بتعز وحالتها الصحية مستقرة بعد أن تم إجراء عمليات جراحية لها وإنقاذ حياتها.



وكان ناشطون قد نشروا على مواقع التواصل أن الأجهزة الأمنية قد تحركت وقامت بإلقاء القبض على الشخص الذي قام بابتزازها ويدعى أمجد وثيق المقطري ويتم ملاحقة قريبته التي ساعدته وتدعى أمل المقطري.