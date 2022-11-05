واقعة يشيب لها راس الوالدين... رجل خمسيني توفى فذهبوا لدفنه وبعد مرور 6ساعات فقط كانت الصدمة ماحدث لايتخيلة عقل بشر !!

عاصمة بنغلاديش، شهدت حادثا غريبا من نوعه، حيث أقدم مجموعة من الجناة على اغتيال مواطن يدعى "شمس الحق” ويبلغ من العمر 50 عامًا، ودفنه في إحدى المقابر،

وبعد تركهم إياه وتأكدهم من إتمام ونجاح مهمتهم، والتي لم يمر عليها أكثر من 6 ساعات، حتى تمكن الرجل من الخروج من قبره والتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنهم.

وطبقًا لصحيفة "البيان” الإماراتية فقد وجه "شمس الحق” بلاغه ضد جاره المزارع الذي على حد قوله استأجر هؤلاء الأشخاص ليدبروا محاولة قتله حتى يتمكن هو من الزواج من ابنته، وفي ادعاءاته بالبلاغ صرح "شمس الحر

أن جاره المزارع الثري أقدم على هذه الجريمة بعد رفض "شمس” طلبه بالزواج من ابنته لتصبح زوجته الثانية، وقد واجه المزارع رفض "شمس” بتهديده بالقتل،

لذا أرسل إليه مجموعة من الأشخاص لينهالوا عليه بالضرب المبرح حتى اعتقدوا أنه قد فارق الحياة، ثم دفنوه في قبر من الطين والرمال.

وبعد أن أصابته غيبوبة فقد فيها الوعي لمدة 3 ساعات، أفاق "شمس الحق” في قبره ليصارع الموت لمدة 3 ساعات أخرى، تمكن بعدها من الخروج من القبر المنصوب له ليتجه بعدها إلى شرطة قريته ويبلغ عن الواقعة.