اخيرا انكشف السر الذي حير الجميع: الفنان حسام حبيب لاأول مرة يصدم الجميع ويكشف « بإسم» الشخص الذي حلق شعر شيرين عبد الوهاب!! لن تصدق من هو !

فجر الملحن حسام حبيب، مفاجأة وكشف سبب قص الفنانة شيرين عبدالوهاب شعرها، قائلا: احنا اتخانقنا واطلقنا في اليوم ده ولما قصت شعرها وخرجت ليا انهارت ووقعت على ركبي وقولتلها ليه كده..

هى عملت كده عشان تجبر نفسها أن العلاقة انتهت وهي منتهتش". وفوجئ الجميع بهذه الرواية خاصة وأن حسام كان في قفص الاتهام وأنه هو من حلق شعرها عندما أطلت للجميع قبل أشهر بشعر محلوق، في ليلة طلاقها منه.



وأشار حبيب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنهم انفصلوا بسبب عدم موافقته على نظام حياتها، لافتا إلى أنهم تصالحوا معا بعد فترة ورجعنا كأزواج دون معرفة أحد غير الأهل فقط، مضيفا:

"بدأنا نخرج.. الطلاق حصل على ورق، مجرد ما شيرين قالت طلقني طلقتها، إزاي هكون مستفيد ثم انفصلوا مرة أخرى". ونفى ما تردد أنه كان يقول لشيرين "إنتي تخينة"، قائلا: "عمري ما قولتلها كده..

أنا سكت وده ضرها"، مضيفا: "أنا مكنتش في حياة شيرين إزاي توصل للمرحلة التالتة من الإدمان بسببي، وإشمعنا دخلت المستشفى بعد بيان الصلح"، محملا أسرتها مسئولية وصولها لهذه المرحلة.