تحولت إلى مسنّة وسمينة.. إطلالة مفزعة ومخيفةلـ بطلة مسلسل جميل وهناء الآنسة وردة تصدم الجميع !! (صورة)

الآنسة وردة؛ السكرتيرة الحسناء للأستاذ جميل الحمصي/ أيمن زيدان، التي عانت من ملاحقات الموظف سالم/ أيمن رضا، كانت لفترةٍ طويلة فتاة أحلام بالنسبة لعددٍ كبير من شباب الوطن العربي بنعومتها ورقتها.



نتذكر الفنانة رباب كنعان بجمالها الآسر في مسلسل جميل وهناء الشهير لكنها صدمت الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل،

حيث كشفت الصورة عن تبدل ملامحها.وحققت صورتها وهي كبيرة في السن تداول واسع وقد أصبحت ملامح الشيخوخة واضحة عليها وأصبح لون شعرها أبيض والتجاعيد على وجهها.



ويعد هذا الظهور هو الأول لكنعان بعد أن أعلنت اعتزالها بمنشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي،فيسبوك.

وبمجرد تداول صورة نجمة مسلسل جميل وهناء بدور "الآنسة وردة" انهالت التعليقات التي عبرت عن دهشة أصحابها بإطلالة رباب كنعان ومن بين هذه التعليقات: “العمر بيجري”، “معقول هذه هي هي الملامح تبدلت”، “مشان الله اخر اشي حضرتلها ياه جميل و هنا من وقتها فكرتها معتزله ولا ميته”.



واشتهرت كنعان بدور "الآنسة وردة" الموظفة الحسناء التي يعشقها جميع الموظفين في مكتب الأستاذ جميل الذي يقوم بدوره الفنان أيمن زيدان.وُلدت الفنانة رباب كنعان في 18 مايو 1971، في العاصمة السورية دمشق، لكن أصولها تعود إلى قرية الهزة الواقعة في محافظة حمص، وهي ابنة الشاعر علي كنعان.