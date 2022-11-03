عندما كان في عز قوته وشبابه!! صورة نادرة للملك تشارلز بجانب الفنانة سامية جمال.. شاهدوا كيف كانت تنظر إليه بإعجاب وهو يرقص ووسامته فاقت الوصف .!!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملك البريطاني تشارلز في ريعان شبابه بجانب الفنانة المصرية سامية جمال من خلال زيارته الأولى لمصر.



عادت الصورة الى الواجهة من جديد حيث يعتقد أنها للراقصة والممثلة المصرية سامية جمال وهي تراقص الملك تشارلز الثالث حين كان لا يزال أميراً وفي عز شبابه، وقد بدا في الصورة وهو يقوم بحركات راقصة فيما كانت تنظر إليه سامية جمال بإعجاب.

وتعتبر سامية جمال نجمة "استثنائية" فهي من أشهر الفنانات اللاتي مثلن وقدمن أعمالا هامة، ودخلت بعض الأفلام التي قدمتها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.



وعلى جانب أخبر سيكون موعد تتويج الملك تشارز الثالث في السادس من أيار/مايو من العام 2023 وذلك في كاتدرائية وستمنستر في لندي إلى جانب زوجته كاميلا.