فتاة كسّرت كل قيود الأدب تحتضن زوج أحلام أمام عينها!! هكذا علمتها الأخيرة درساً في الأدب!!

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الجدل بعد بعد نشرها فيديو من حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل، وظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري خلال رحله لهما في إحدى البلدان.

الفيديو العفوي الذي شاركته أحلام قالت خلاله أن هناك امرأة يبدو أنها اعتقدت أن مبارك الهاجري زوجها فقامت باحتضانه.

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أضافت "تخايلوا اجت عبطت مبارك يمكن جورزها لابس نفس لون القميص الأصفر"، مضيفة "مو على كيفها تعطيك hug وأنا موجودة".

وبثَّت الفنانة أحلام عدداً من الصور، كشفت فيها جانباً من كواليس برنامج "سعودي أيدول".

وجمعت إحدى الصور الفنانة الإماراتية بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أثناء زيارته البرنامج، إلى جانب صورٍ لآل الشيخ مع أصالة، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر، وفائق حسن، وكتبت عليها: "هلا يا مرحبا وأهلاً بالغالي المفنود".