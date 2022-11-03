ليس بسبب الادمان.. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل المستشفى تفرض على شيرين البقاء فيها.. محامي الفنانة فضح الأمر للعلن

فاجأ محامي شيرين عبد الوهاب الجمهور بعد أن أكد أن تقرير وزارة الصحة الذي تم إصداره مؤخرا يثبت أن الفنانة لا تستوجب العلاج الإلزامي، مؤكدا أن السبب الرئيسي لاحتجازها هو المبلغ الضخم الذي تتقاضاه المستشفى.

وأضاف قنطوش، أنه اتخذ 5 إجراءات قانونية ضد المستشفى وعلى رأسهم أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذه المستشفى، مطالبًا بقدوم وكيل من النيابة لسؤال شيرين عبد الوهاب عن حقيقة رغبتها في ترك المستشفى من عدمه.

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وتابع قنطوش، أن المستشفى يحرص على تواجد الفنانة شيرين عبد الوهاب بداخله بسبب المبلغ المالي الضخم الذي يتحصل عليه من موكلته وهو 150 ألف جنيه شهريا.

الحالة الصحية للفنانة شيرين

واستكمل قنطوش، أن موكلته شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة حتى الآن وترغب فى استكمال علاجها فى منزلها، مشددًا على مطالبته بتدخل وزارة الصحة؛ لكي يحمي حق شيرين عبد الوهاب فى علاجها كما ترغب وليس كما يرغب صاحب المستشفى التى تتعالج بداخلها حاليا.