الحقوني..تسريب صادم للفنانة شيرين من داخل المستشفى.. ماذا حدث لها؟

استغاثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، من خلال تسجيل صوتي، من داخل المستشفي التي حجزت داخلها منذ أكثلر من 20 يوم، وذلك بعد أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب وشقيقها محمد عبدالوهاب.

وقالت «شيرين» من خلال تسجيل صوتي عرضه برنامج «et بالعربي»، قائلة: «مساء الخير يا ا.ياسر، من فضلك أعمل أي حاجة عشان اخرج من المستشفي لانهم مضوني على ورقة معرفش هي ايه ولا ورق ايه، وانا عايزة أخرج من المستشفي أنا بقيت كويسه، وأطمنت على نفسي انا بقالي أكثر من 20 يوم هنا وعايزة أخرج ضروري يا استاذ ياسر من فضلك».

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وكان فوجئ متابعو صفحة المطربة شيرين عبدالوهاب بفيسبوك بإلغاء متابعة أي من المشاهير، ماعدا طليقها المطرب حسام حبيب، الذي اتهمه والدها وشقيقها عبر مداخلة تليفزيونية بالتسبب في إدمانها العقاقير المخدرة.

وبذلك أصبح عدد متابعي صفحة شيرين عبدالوهاب 16 مليون متابع، بينما يبلغ عدد من تتابعهم شيرين 1 فقط هو حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب مازالت تتلقى العلاج بأحد مستشفيات مصر الجديدة منذ نحو أسبوع، عقب إعلان شقيقها محمد عبدالوهاب احتياجها إلى العلاج من الإدمان، واصطحابها إلى المستشفى.

ومنذ نحو أسبوعين ظهرت شيرين عبدالوهاب في إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه المنتجة إسعاد يونس، لتتحدث عن طلاقها من حسام حبيب، والأزمة التي مرت بها خلال فترة الزواج، فضلا عن كواليس الحفل الختامي لمهرجان قرطاج في تونس الذي أحيته شيرين وسط إشادة وحضور جماهيري كبير.