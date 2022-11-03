الاعلامية لميس الحديدي هل طلعت حامل في سن اليأس!! أول تعليق من زوجها عمرو أديب بعد النبأ السعيد يصدم الجميع .!!

تصدّرت الإعلامية لميس الحديد الترند مؤخراً وسط تداول صفحات فنية في السوشيال ميديا أنباءاً تفيد بأنها حامل بطفل عمرو أديب.



وأثار حمل لميس الحديدي الجدل خاصة وأنها تجاوزت سن اليأس، حيث تبلغ خمسين عاما.

وتناقل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة قيل إنها للإعلامي عمرو أديب يعلن فيها حمل زوجته لميس الحديدي.



وجاء في التغريدة المتداولة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات لميس حامل.



ودقق "أحداث نت" في حقيقة الأمر، وبعد دخول الصفحة الرسمية لأديب في تويتر تم التأكد من عدم دقة التغريدة وأنها مكذوبة ولم يعلن أديب أي شيء بخصوص هذا الأمر.



ويعتبر الإعلاميان أديب والحديدي من أبرز الوجوه الإعلامية المخضرمة في الساحة العربية، ويحظيان بجمهور واسع.