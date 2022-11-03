دنيا بطمة تحرق قلب طليقها محمد الترك بأقوى تعليق لها بعد طلاقها منه.. ما قالته الفنانة سيصدمك!!

علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، بطريقة مباشرة على أزمتها مع الأخير والتي تتصدر عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بطمة في بث مباشر على "فيسبوك": أنا صح إنسانة قوية ولكن في الآخر ابقى إنسان عنده مشاعر يحس مش جماد، والضغط يولد الانفجار، ولكن الحمد لله على كل حال".

ولفتت دنيا بطمة إلى ضرورة توضيح العديد من النقاط المغلوطة، مؤكدة أن سبب الطلاق لم يكن الخيانة الزوجية فقط، وتساءلت: "علاش قلتوا خيانة زوجية وسكتوا؟، علاش ما قلتوا بانه تأكدت شروط التحريض على الدعارة والسرقة".

وأضافت دنيا: "راجلي كان قاعد فداري مع واحدة، والخمر، وحاجاتي وقميص وسليب وحاططلها خلخالي فرجليها"، مشيرة إلى أن طليقها أخبرها بأن ذلك كان عشاء عمل.

وتابعت دنيا بطمة في البث: "اقسم بالله لو كانت هذه الخيانة الزوجية، لأنني امرأة راجلي مع واحدة في الداخل كان اعتبره خيانة زوجية، لكن القضاء لم تتحقق الشروط له للحكم بذلك، ولكن بالنسبة إلي أنا بمجرد أنهم يتابعوا بالتحريض على الدعارة والسرقة إلا ويثبت أنه كانوا داخل داري وياخدوا حوايجي".

وتوجهت دنيا بطمة إلى طليقها قائلة: "ما فيك تكذب عليا، تكذب على الملايين تكذب على راسك، تخرجوا بتصريحات تكذبوا على الصحافة لكن ما فيك تكذب عليا".