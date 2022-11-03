زينب فياض تفجّر مفاجأة صادمة وتحرق قلب والدتها هيفاء وهبي بأقوى تعليق لها بعد تشوه وجهها.. لن تصدق ما قالته!!

علقت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بطريقة غير مباشرة على أزمة صور والدتها الأخيرة في الرياض.



ونشرت زينب صورة لها عبر خاصية (ستوري) على حسابها على (إنستغرام)، كتبت عليها: (هيك الجمال طبيعي والا بلاش).

واستغرب رواد مواقع التواصل من توقيت الصورة ومغزى العبارة معتبرين أنها تسخر من إطلالة والدتها الأخيرة.



وفي أول تعليق لها بعد تعرضها لحملة تنمر على السوشيال ميديا، قالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إنها تعرضت لحملة مبرمجة هدفها تشويه صورتها أمام جمهورها.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر: "هذا الموضوع لن يستوقفني، وممكن يحصل مع أي حد، والرد الطبيعي هو ظهوري قدام الملايين على الهواء مباشرة، هي دي هيفاء فنيا وشكلا".وتابعت:

"مش هيستوقفني موضوع بهذه التفاهة، أو حملة مبرمجة معروف إن وارها أشخاص ده هدفهم، لإني في المقابل موجودة في بلد راقي جدا وحدث فني كبير أحسد عليه".



وأكملت: "من الواضح جدا إني مستهدفة، وخصوصا كل ما الله يعطيك تقدم بحياتك ونجاح بيطلع لك أشخاص يبهدلوا صورتك، وأقول لهم ألعبوها أذكى المرة الجاية".