ليس حسام حبيب ولا محاميها ولا حتى أمها وبناتها!! هذا هو أكثر شخص سألت عنه الفنّانة شيرين عبد الوهاب داخل المصحّة .!!

أرسلت الفنانة شيرين عبد الوهاب تسجيلا صوتيا إلى المحامي الخاص بها؛ لنشره على صفحته الشخصية على فيسبوك،

وقالت خلاله إن إدارة المستشفى التي تحتجز بها للعلاج؛ جعلوها توقع على أوراق دون أن تعلم ما فيها.وقالت شيرين عبد الوهاب في كلمتها المسجلة لمحاميها

: أرجوك يا أستاذ ياسر، أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا بقيت كويسة، مضوني على ورقة معرفش إيه هي، بس أنا عايزة أخرج.ولا زالت الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب

تتصدر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن جمهورها دائما ما يبحث عن تفاصيل حالتها الصحية، وهو ما جعل محاميها الخاص، يصرح بأن تقرير وزارة الصحة الذي تم إصداره مؤخرا، يؤكد أنها لا تستوجب العلاج الإلزامي.



من جهته كشف موقع مصراوي عن السؤال الأكثر تكراراً لشيرين عبد الوهاب من داخل المصحة، والمفاجأة أن من سألت عنه بكثرة ليس زوجها حسام حبيب ولا والدتها ولا حتى بناتها، بل جمهورها ورد فعلهم بعد أن عرفوا بمسألة دخولها المصحة وتعاطيها المخدرات.



وأشار المصدر إلى أنها تعتقد أن هناك انتقادات لاذعة لها من جمهورها: "بتسأل الناس بيقولوا عليا ايه؟ لأن عندها صورة إن الناس بتقول عليها كلام وحش،

زعقت وقالت للمعالجين إنتوا مش حاسين باللي أنا حاسه بيه ومعترضة على التعامل معها بهذا الشكل، بتقول أخرج وأنا عارفة هعالج نفسي إزاي".