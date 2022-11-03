هذه الطفلة كبرت لتصبح ايقونة الجمال المصري والرقة وهي ابنة شقيق الفنان سمير غانم.. لن تصدق من تكون بعد أن تغيرت ملامحها كليَّا .!!

ولدت في عام 1993 بالقاهرة وكان والدها مصرى الجنسية اما والدتها كانت يوغسلافية الجنسية من مونتينيغروانها الفنانة تارا عماد التي تعتبر

والدتها كل حياتها فهى الصديقة و الام و تعمل ايضا مديرة اعمالها و تكون السبب الرئيسي في نجاحها.

اما والدها فهى لا تحب الحديث عنه ابدا في اى حوار لها و ذكرت بعض المصادر ان والد تارا عماد هو رجل الاعمال المصرى حسام غانم وأنه شقيق الفنان الكبير سمير غانم،

وانه انفصل عن والدتها من سنوات طويلة و لم تخبره وقتها انها حامل و كان لا يعلم ان لديه ابنة الا في السنوات الاخيرة عندما دخلت مجال الفن .

يقال ان والدها حسام غانم حُكم عليه بالسجن عام 2011 لمدة عامين بسبب قضايا نصب و احتيال

و من الممكن ان يكون هذا السبب وراء انكار والدة تارا الحديث عنه و علاقتها به عند سؤالها بحقيقة العلاقة بينهم و لا تريد التعليق علي اى شىء يخص علاقتها به، بعد حصولها علي الثانوية العامة التحقت بكلية التجارة قسم إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

بدأت تارا عماد مشوارها في التمثيل عبر الشاشة الصغيرة في عام 2011، عندما شاركت في “الجامعة” مع مجموعة من الممثلين الشباب، وكان العمل من إخراج هاني خليفة.

بينما ظهرت في عام 2012 في عملين هما: مسلسل “زي الورد” الذي أخرجه سعد هنداوي. وكان لها في ذات العام تجربة في التقديم، حيث قدمت البرنامج التلفزيوني “ملكة المطبخ”.



في العام 2014 كان لتارا عماد مشاركة في عملين دراميين هما: مسلسل “صاحب السعادة” مع الفنان القدير عادل إمام، والذي يُعتبر نقلةً هامةً في مشوارها الفني فأكسبها الكثير من الشهرة؛ والعمل الثاني الذي ظهرت فيه هو مسلسل “دوائر حب” وهو مسلسلٌ رومانسيٌ أردني شارك فيه نجوم من عدة بلدان عربية.